Что такое проактивное правительство и как оно должно работать в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Шедко

Юлия Огнева, СТВ:

Дмитрий Геннадьевич, поймала себя на мысли, что даже в моей 15-летней журналистской практике, наверное, уже лет 10 слышу о том, что в Беларуси строится электронное правительство. Но общаясь с широкими слоями населения (да и чего скрывать – и с чиновниками), я заметила, что не все однозначно понимают, что есть электронное правительство. Может быть, в нескольких словах?

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Постараюсь. Электронное правительство – это принцип организации государственного управления, при котором все процессы, где это эффективно, переводятся в цифровую форму. В общем-то, мы должны стремиться к тому, чтобы любая операция, которую государство совершает по запросу гражданина или юридического лица, происходила бесконтактно. Чтобы обмен информацией шел исключительно в виртуальной цифровой сфере.

Человек, отправив заявку в электронном виде, в таком же электронном виде получил результат и мог им эффективно воспользоваться, ему не требовалось даже просто распечатывать.

Юлия Огнева:

На каком этапе мы сейчас находимся?