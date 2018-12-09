Что такое проактивное правительство и как оно должно работать в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Шедко

Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.
Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.
Юлия Огнева, СТВ:
Дмитрий Геннадьевич, поймала себя на мысли, что даже в моей 15-летней журналистской практике, наверное, уже лет 10 слышу о том, что в Беларуси строится электронное правительство. Но общаясь с широкими слоями населения (да и чего скрывать – и с чиновниками), я заметила, что не все однозначно понимают, что есть электронное правительство. Может быть, в нескольких словах?
Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Постараюсь. Электронное правительство – это принцип организации государственного управления, при котором все процессы, где это эффективно, переводятся в цифровую форму. В общем-то, мы должны стремиться к тому, чтобы любая операция, которую государство совершает по запросу гражданина или юридического лица, происходила бесконтактно. Чтобы обмен информацией шел исключительно в виртуальной цифровой сфере.
Человек, отправив заявку в электронном виде, в таком же электронном виде получил результат и мог им эффективно воспользоваться, ему не требовалось даже просто распечатывать.
Юлия Огнева:
На каком этапе мы сейчас находимся?
Дмитрий Шедко:
Формально теоретики выделяют пять уровней развития электронного правительства. Начиная от самого банального – просто предоставленная информация на сайте и есть возможность написать электронное письмо министру, условно. А вообще пять уровней.
Считается, что сегодня типовой уровень по миру – это интерактивное правительство. То есть правительство, которое позволяет человеку при соблюдении определенных правил совершать юридически значимые операции удаленными методами в цифровой форме. Это четвертый уровень считается. И мы, собственно говоря, большинство наших систем, как раз ориентированы на четвертый уровень.
А пятый уровень – это как раз таки будущее (и мы надеемся, что близкое будущее), так называемое проактивное правительство. Проактивное правительство предполагает, что государство, обладая большим количеством различных данных, способно их само сопоставить таким образом, чтобы, когда у человека возникла потребность в государственной процедуре, в некоем административном действии, это действие совершалось либо автоматически, либо ему напоминалось о необходимости совершить некое действие.
Самый простой вариант – у нас всех есть паспорта, у них есть срок действия. Бывает так, что человек пропускает этот срок. По большому счету мы обладаем информацией, что это событие наступит, и мы твердо убеждены, что гражданам Республики Беларусь без паспорта, скажем, жить не очень хорошо. Соответственно, направить человеку уведомление: «Уважаемый Иван Иванович, ваш паспорт истекает через два месяца. Пожалуйста, вышлите нам фотографию туда-то и придите за бланком паспорта завтра, послезавтра, через месяц». Вот такие вещи, собственно, и называются проактивным правительством.
Есть, конечно, более сложные процедуры – например, назначение пособий. Родился ребенок, родителям в этот момент абсолютно не до того, чтобы бегать и оформлять какие-то бумажки. При этом медицинская система фиксирует сам факт рождения ребенка, содержатся в государственных регистрах населения все необходимые данные о родителях. Соответственно, нет никаких препятствий для того, чтобы произошло назначение этого пособия.
Вот к этому нужно стремиться. Я полагаю, что это то самое будущее электронного правительства, которое мы будем строить вместе.
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