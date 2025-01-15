Беларусь ожидает в 2025 году принять с официальным визитом Президента Ирана

Наша страна настроена на долгосрочное и устойчивое партнерство с Ираном. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Атабаком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул глава белорусского правительства, наши страны являются давними друзьями и надежными партнерами. Причем интенсивные контакты налажены на всех уровнях: от президентского до экспертного. Значимыми для развития двусторонних отношений стали визит Александра Лукашенко в Иран в марте 2023 года, а также недавняя встреча на полях саммита БРИКС в октябре 2024-го. За более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений Беларусь и Иран также достигли высокого уровня экономического сотрудничества. В том числе в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства, продовольствия. Из Исламской Республики в Беларусь импортируются консервы, фрукты и орехи. Мы же, в свою очередь, можем предложить иранскому потребителю мясо, детское питание, молочные продукты.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Взаимодействие и в экономической сфере органично подтягивается до уровня политических контактов. Начиная с 2022 года, мы наблюдаем устойчивый рост объемов взаимной торговли. Если в 2022 году он вырос в три раза по отношению к предыдущему году, он увеличился и по итогам 2023 года. Уверен, что и в 2024 году наш товарооборот продемонстрирует рост.