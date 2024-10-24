Лукашенко: БРИКС может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада

БРИКС выступает и продвигает идеи многополярного миропорядка, в котором уважаются все культурные традиции и соблюдается суверенитет каждого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее переход к новому мироустройству идет непросто. Его тормозят западные силы, привыкшие к доминированию. Однако сегодня перевес в сторону глобального большинства невозможно игнорировать. Важно создать платформу для раскрытия потенциала растущих экономик и увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

БРИКС – это сообщество будущего. По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений.

В силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. Мы полностью разделяем философию БРИКС. Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения.

Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых, экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим успешно справляется.

Мы готовы предложить свой исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. Как вопреки санкционному давлению и попыткам цветных революций сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии.