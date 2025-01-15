Аналитик БИСИ: 2025 год будет историческим для Беларуси и для ЕС в том числе

В этом году наша страна председательствует в организации – уже в третий раз. Технологическая кооперация, продовольственная безопасность, защита внутреннего рынка и развитие логистики – вот лишь некоторые приоритеты развития, обозначенные нашей страной.

Ольга Лазоркина, аналитик БИСИ:

2025 год для нас будет историческим, и для ЕС в том числе. За предыдущие три года мы завершили все те начинания, которые у нас были в экономике, в финансовой сфере, особенно в рамках Союзного государства.

И сегодня нам нужно выходить на новую платформу сотрудничества не только с Российской Федерацией в двустороннем формате, но и попытаться все эти лучшие практики, которые мы наработали в Союзном государстве, распространить их на Евразийский экономический союз.