Лукашенко одобрил стратегии участия Беларуси в работе ШОС и БРИКС

Позже Беларусь оформила и статус государства-партнера БРИКС. В одобренной стратегии участия в Шанхайской организации сотрудничества отражены приоритетные направления и задачи в рамках участия в объединении: от политики и безопасности до экономической кооперации и углубления культурных связей.

Документы на рассмотрение главы государства были представлены правительством. Напомним, что летом прошлого года наш флаг торжественно подняли перед штаб-квартирой ШОС. Это значит, что Беларусь стала полноправным участником международной организации, объединяющей страны с населением свыше 3 миллиардов человек – это более 40 % жителей земного шара.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

И ШОС, и БРИКС – это неслучайные направления и усилия, прежде всего, дипломатические усилия нашей страны и полученный результат. Безусловно, ориентиром для нас служили соответствующие указания Президента нашей страны на усиление и представленности Беларуси в тех организациях, в которых мы говорим на одном языке, где наши друзья, где нас понимают, слышат и принимают. Поэтому, безусловно, неслучайный выбор и этих организаций, а также понимание, что ШОС и БРИКС – это прекрасные платформы для доведения наших политических взглядов, для диалога на одном уровне, для того, чтобы мы дальше развивались и были окружены друзьями, партнерами.

В стратегии для сотрудничества с БРИКС также отмечены важнейшие векторы взаимодействия Беларуси с государствами-членами и партнерами этого объединения. Выработаны механизмы и инструменты реализации приоритетных направлений. В фокусе глобальная и продовольственная безопасность, экономическое развитие, расширение многостороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Оба документа рассчитаны на пять лет. Но при необходимости могут быть изменены, продлены или дополнены.