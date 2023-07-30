Геворгян: США из Европы будут вынуждены уходить, 900 баз по всему миру, до 90 % вложений попадают в карманы

Надежда Сасс, СТВ : Я бы хотела обратить внимание на карту американских баз в Польше. Многие эксперты, исходя из того, что американцы используют Польшу как таран, желая заставить поляков таскать для них каштаны из огня, однако американское военное присутствие в Польше нарастает. И нет ли в этом желания сформировать некий гибридный театр военных действий, когда польские войска воевали бы, например, на территории Украины, натовские – охраняли территорию Польши. По сути, прикрывая Польшу, американцы ограничивают для России и Беларуси возможные удары по тыловым районам. Попасть по американцам и спровоцировать определенные действия сегодня не хотят ни в России, ни в Беларуси. Мы все говорим о Третьей мировой войне, но пока она еще имеет совершенно другую форму. Говорим и надеемся, что этого не произойдет.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Я думаю, что вся это нумерация летит в тартарары, потому что именно тот формат, который мы имеем сегодня… Помните, как у большевиков в свое время был лозунг «Ни мира, ни войны», то тут получается ни мира, ни войны, война – это мир, мир – это война. Эти определения не имеют уже семантического поля, они выхолощены. Это пустота. Даже глядя на эту карту, я могу сказать, что американцы, а там небольшой контингент – до тысячи человек, извините, это заградотряд. Что это? Это военная полиция. Они сейчас находятся в Польше как военная полиция. Это первое. Второе. Как я понимаю, в ближайшее время американцы будут уходить из Европы. И они оттуда будут уходить. Все эти жесты сегодня для того, чтобы европейцев (в первую очередь поляков) втравить с тем, чтобы они оказались причиной хаоса на наших границах. На большее их не хватит, у них действительно нет ресурсов. Я не для самоуспокоения, потому что от этого горя будет выше крыши. Но из Европы они будут вынуждены уходить. 900 баз по всему миру, до 90 % все это уходит в карманы, это очень высокий уровень коррупции, 86 % американских военно-морских сил не плавает и не действует. Они прислали к Южной Корее, чтобы Северной Корее продемонстрировать свой авианосец великолепный. Сколько у них там новых авианосцев? Пять. А плавают всего два. Но дело не только в этом. Они не могут воевать, и оружия у них нет, и энергогенерации для производства вооружения нет. Поэтому они будут уходить в Австралию в этот AUKUS, самое главное – отхватить часть рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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