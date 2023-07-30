Почему Польшу нельзя назвать гиеной Европы? Рассказал Андрей Богодель

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, в августе в Сувалкском коридоре между Калининградской областью и Беларусью будет создан саперный батальон. Это будет еще одна воинская часть, построенная с нуля. При этом Блащак заверил, что не последняя. Давайте обратим внимание на таблицу с планами увеличения польских вооруженных сил. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Есть ли предпосылки к тому, чтобы считать в обозримом будущем Польшу в рамках НАТО наравне с Францией и Турцией.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Польша – это не та страна сегодня, которая способна нанести поражение России. Это надо четко понимать. Она может только создать для нее сложности геостратегического плана, что она успешно и делает. Вы посмотрите, чем закончился саммит. В саммите решался вопрос не вступления Польши в войну, а создания коалиции. И тут надо четко понимать: не одна Польша будет действовать. И когда будет проигрывать Украина, то туда вступят и Румыния…

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Можно одну фразу вставить? Я считаю, что одновременно будут вспышки в Закавказье и в Средней Азии, то есть нас будут перфорировать по всему периметру. Андрей Богодель:

Конечно, Центральная Азия и Кавказ – это следующее место, где все это будет происходить, поэтому изолировать Польшу от общих событий – это будет категорически неправильно. 150 тысяч для Российской Федерации – Владимир Владимирович правильно сказал: куда войдете, там и останетесь. Это самые верные слова. Существование вообще Польши как таковой, которая вступила в войну с Россией вдруг, – это часы, может быть, минуты существования этого государства, понимая, какой это потенциал. То есть не надо натягивать войну, спецоперацию, которая происходит сегодня в Украине, с той войной, которую нужно будет показать России, чтобы раз и навсегда остановить блок НАТО. Мокрое место – вот что должно остаться и что должен показать глава России как Верховный главнокомандующий. Сегодня Польша вооружается, у нее есть четкие планы, причем это вооружение идет в глобальных масштабах.