Почему Польшу нельзя назвать гиеной Европы? Рассказал Андрей Богодель
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, в августе в Сувалкском коридоре между Калининградской областью и Беларусью будет создан саперный батальон. Это будет еще одна воинская часть, построенная с нуля. При этом Блащак заверил, что не последняя. Давайте обратим внимание на таблицу с планами увеличения польских вооруженных сил. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Есть ли предпосылки к тому, чтобы считать в обозримом будущем Польшу в рамках НАТО наравне с Францией и Турцией.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Польша – это не та страна сегодня, которая способна нанести поражение России. Это надо четко понимать. Она может только создать для нее сложности геостратегического плана, что она успешно и делает. Вы посмотрите, чем закончился саммит. В саммите решался вопрос не вступления Польши в войну, а создания коалиции. И тут надо четко понимать: не одна Польша будет действовать. И когда будет проигрывать Украина, то туда вступят и Румыния…
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Можно одну фразу вставить? Я считаю, что одновременно будут вспышки в Закавказье и в Средней Азии, то есть нас будут перфорировать по всему периметру.
Андрей Богодель:
Конечно, Центральная Азия и Кавказ – это следующее место, где все это будет происходить, поэтому изолировать Польшу от общих событий – это будет категорически неправильно. 150 тысяч для Российской Федерации – Владимир Владимирович правильно сказал: куда войдете, там и останетесь. Это самые верные слова. Существование вообще Польши как таковой, которая вступила в войну с Россией вдруг, – это часы, может быть, минуты существования этого государства, понимая, какой это потенциал. То есть не надо натягивать войну, спецоперацию, которая происходит сегодня в Украине, с той войной, которую нужно будет показать России, чтобы раз и навсегда остановить блок НАТО. Мокрое место – вот что должно остаться и что должен показать глава России как Верховный главнокомандующий. Сегодня Польша вооружается, у нее есть четкие планы, причем это вооружение идет в глобальных масштабах.
Андрей Богодель:
Принимается важнейший закон – о защите государства. О чем он гласит? Что, во-первых, значительно увеличить бюджет, увеличить вооруженные силы до 300 тысяч, 250 из них – это профессиональная армия, 50 – это территориальная оборона, закупка вооружений. Правильно сказали, что нет возможности сегодня у НАТО даже полностью вооружить одну Польшу. Поэтому уже начинают отказываться от «Леопардов», Abrams. И все в пользу К2 новейших, которые идут из Южной Кореи, прекрасно осознавая, что они к 2030 году не успевают перевооружить отдельно взятую страну. Где взять деньги? Давайте посмотрим. Польша с 2004-го по 2021 год ежегодно получала из бюджета по 11 миллиардов долларов. Это бешеные деньги. А что сейчас происходит, когда осуществляется это масштабное перевооружение? Из бюджета начинают ежегодно выделять порядка 33 миллиардов долларов. Это фактически равно военному бюджету самой республики. А эти деньги откуда берутся? Это взносы, которые платят Германия и Британия. Германия уже стала донором, а еще из него требуют репарации. Я считаю, что сегодня Польшу гиеной Европы называть нельзя, чтобы не обидеть настоящего хищника. Тут это паразитирование на теле Европы, в том числе той же Германии. Вот что сегодня представляет эта Польша. Если сравнивать ее с возможностями той же самой Франции, сегодня в мире существует четыре государства, которые полностью самодостаточные в военном плане. Это США, Россия, Китай и Франция. Еще где-то подтягивается Британия, в конце тоннеля находится Индия, Иран еще не самодостаточен во многих вопросах. Я говорю о тех, кто работает от космоса, ракетных технологиях, атомных авианосцев, заканчивая ботинками и портянками для солдат. Это только эти государства.
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