В МИД РФ назвали условие вывода из Беларуси тактического ядерного оружия

Вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса, направленного на подрыв безопасности России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в МИД России.
Там напомнили, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси стало ответом на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также коренные изменения, произошедшие за последнее время в ключевых областях европейской безопасности. Эта вынужденная мера сдерживания призвана обеспечить безопасность Союзного государства.