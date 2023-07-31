В МИД РФ назвали условие вывода из Беларуси тактического ядерного оружия

Вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса, направленного на подрыв безопасности России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в МИД России.