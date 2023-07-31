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В МИД РФ назвали условие вывода из Беларуси тактического ядерного оружия

31 июля 2023 06:56
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Вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса, направленного на подрыв безопасности России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказали в МИД России.

В МИД РФ назвали условие вывода из Беларуси тактического ядерного оружия-1

Там напомнили, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси стало ответом на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также коренные изменения, произошедшие за последнее время в ключевых областях европейской безопасности. Эта вынужденная мера сдерживания призвана обеспечить безопасность Союзного государства.

# Международная политика # Фотофакт

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