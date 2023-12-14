Нарышкин: у руководителей наших спецслужб схожий подход к решению проблем, созданных действиями Запада

Сразу после встречи во Дворце Независимости участники разговора направились на заседание совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Геополитическая обстановка требует четкой и своевременной реакции. Потому есть необходимость активизировать практическое сотрудничество между ведомствами.

На заседании стороны конкретизировали направления и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере защиты национальных интересов стран СНГ. По итогам совещания подписан меморандум, в котором отражено намерение сторон использовать имеющийся потенциал для совершенствования форм, методов и углубления сотрудничества в деле обеспечения безопасности государств Содружества.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

У руководителей наших специальных служб практически схожий подход к тем проблемам, которые существуют и которые созданы действиями стран западного блока, действиями, целью которых является сдержать интеграционные процессы на пространствах нашего Содружества с тем, чтобы сохранить такую некую гегемонию западного блока. Мы предметно обсудили формы и методы нашего взаимодействия. Считаем, что эту совместную работу, конечно, нужно из года в год усиливать, что, собственно, и происходит.