Посол Казахстана: мы поддерживаем вступление Беларуси в ШОС

Казахстан полностью поддерживает процесс вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом 14 декабря в Минске заявил посол Казахстана в нашей стране Ерлан Байжанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь уже на финишной прямой в вопросах выполнения всех процедур для вступления в Организацию. Получить новый статус мы можем уже в июле 2024 года – в ходе саммита, который пройдет в Астане. Значимость роли полноправного участника в этой международной организации для Минска чрезвычайно высока. Прежде всего это гигантский рынок, способный значительно увеличить долю белорусского экспорта в страны дальней дуги. Кроме того, этот шаг позволит нашей стране значительно усилить свои позиции на международной арене в качестве равноправного партнера.