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Посол Казахстана: мы поддерживаем вступление Беларуси в ШОС

14 декабря 2023 19:28
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Казахстан полностью поддерживает процесс вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом 14 декабря в Минске заявил посол Казахстана в нашей стране Ерлан Байжанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь уже на финишной прямой в вопросах выполнения всех процедур для вступления в Организацию. Получить новый статус мы можем уже в июле 2024 года – в ходе саммита, который пройдет в Астане. Значимость роли полноправного участника в этой международной организации для Минска чрезвычайно высока. Прежде всего это гигантский рынок, способный значительно увеличить долю белорусского экспорта в страны дальней дуги. Кроме того, этот шаг позволит нашей стране значительно усилить свои позиции на международной арене в качестве равноправного партнера.

Посол Казахстана: мы поддерживаем вступление Беларуси в ШОС-1

Ерлан Байжанов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:
Что касается многосторонней дипломатии, то, как правило, Казахстан и Беларусь поддерживают всегда друг друга, голосуют за инициативные резолюции, мы здесь находим общий язык всегда практически. Что касается ШОС, Казахстан поддерживает вступление Беларуси, и в будущем году, мы надеемся, на саммите ШОС в Астане это решение уже вступит в силу.

Традиционно крепки между нашими странами и двусторонние отношения. Стержнем здесь выступает торгово-экономическое сотрудничество. Так, по итогам 2022 года взаимный товарооборот составил порядка миллиарда долларов. В 2023 году цифры на том же уровне. Одним из драйверов роста сегодня становится сотрудничество в IT-секторе.

# Беларусь-Казахстан

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