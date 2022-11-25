Дзермант: участие Польши в конфликте в Украине выходит за рамки простой помощи

Время авторской журналистики на СТВ. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта.

Алексей Дзермант, политолог:

Вокруг ситуации с атакой украинскими ракетами польской территории много странного тумана, но аналитические выводы уже можно сделать. Примечательно, но даже американцы признали, что ракеты – украинские, а не российские. А по данным Министерства обороны Республики Беларусь, пуск ракет с комплекса С-300, которые могут поражать не только воздушные, но и наземные цели, был осуществлен именно с территории Украины, причем в тот момент, когда рядом никаких российских объектов для поражения не было и в помине. Это может говорить о преднамеренном, а не случайном характере удара. Удар этот, скорее всего, был согласован между Украиной и Польшей, о чем можно судить по мгновенной и синхронной позиции властей этих стран и их СМИ в первые часы после инцидента. Обращает внимание и то, что почти сразу же в Британии вышли публикации в газетах с заголовками, обвиняющими Россию в нападении на Польшу. По времени подготовки публикаций британские издания должны были знать эту информацию заранее. Лукашенко об упавшей в Польше ракете: Байдену надо отдать должное, что он честно сказал – «извините, не российская».

Алексей Дзермант:

По мнению Президента Беларуси Александра Лукашенко, этот инцидент имеет признаки сговора между руководством Польши и Украины с целью эскалации конфликта и провокации прямого военного столкновения России и НАТО. На спланированный характер акции указывает и то, что она была приурочена ко встрече G-20 в Индонезии, когда на нее должны были отреагировать лидеры западного и незападного мира. Событийный и информационный поводы были подобраны идеально. Но самое интересное произошло с реакцией американцев, последовавшей с явной задержкой, несмотря на то, что их воздушная разведка очень плотно мониторит этот регион. Вероятно, американцы даже не были в курсе этой польско-украинской провокации, которая должна была вызвать дальнейшую эскалацию конфликта, вплоть до столкновения НАТО и России. Цель акции, видимо, в этом и состояла – дальнейшее втягивание НАТО в конфликт, склонение США и стран ЕС к поставкам новейших средств ПВО Украине. Но после реакции руководства США поляки перестали настаивать на российском происхождении ракет, хотя Зеленский твердит это до сих пор, не предъявляя никаких доказательств. Любопытно, что как раз в это время в Киеве с визитом находился директор ЦРУ Бернс, что можно рассматривать и как попытку давления на американцев с целью продолжить военно-техническую и финансовую помощь Украине и Польше. Американцами в таком случае пытаются манипулировать восточноевропейские ястребы, за которыми где-то рядом стоят и британцы. С началом Россией специальной военной операции в Украине Польша стала одним из самых активных членов НАТО и ЕС, продвигающих всестороннюю поддержку киевского режима и выступающих за жесткое противостояние с Россией и Беларусью. Речь идет о военно-технической, финансовой, дипломатической и информационной составляющей. Согласно заявлению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, всего с начала СВО страна потратила 1 % своего ВВП (около 6,6 миллиарда долларов) на военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Польша находится в лидерах по числу наемников, воюющих в Украине. По данным Министерства обороны России, с начала СВО из Польши прибыли 1 835 боевиков, а по данным британской разведки, на данных момент их находится не менее 1 800.