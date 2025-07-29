Новости по тегу #Андрей Андреев

На встрече говорили о расширении международного сотрудничества. Основной акцент – на развитие торгово-экономических связей, включая совместные проекты и расширение географии поставок белорусской продукции.
С учетом непростой геополитической ситуации продолжают развиваться и отношения Беларуси с Израилем. Речь об определенных успехах в торгово-экономической сфере: прирост наблюдается по подавляющему большинству товарных групп.
Модель «35-23» доработана с учетом требований китайского рынка. Пока изготовлено три опытных образца. Они уже прошли испытания. Тестировали машины в Харбине и Пекине. Причем, не только в поле, но и в лаборатории. Обе стороны остались довольны результатами.
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