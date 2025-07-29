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Новости по тегу #Андрей Андреев

Главы дипмиссий посетили Минский городской технопарк – что обсудили?
29 июля 2025 17:41

Главы дипмиссий посетили Минский городской технопарк – что обсудили?

Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля
28 июля 2025 16:47

Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля

На 7-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае МАЗ презентовал новый трактор
08 ноября 2024 17:12

На 7-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае МАЗ презентовал новый трактор

Сумма заключённых сделок 78 млрд долларов – подводим итоги выставки в Шанхае
11 ноября 2023 10:50

Сумма заключённых сделок 78 млрд долларов – подводим итоги выставки в Шанхае

В Шанхае стартовала 6-я международная выставка импорта. Показываем, чем белорусы удивят в 2023-м
05 ноября 2023 18:05

В Шанхае стартовала 6-я международная выставка импорта. Показываем, чем белорусы удивят в 2023-м

Консул Беларуси в Шанхае: выставка является окном в мир для Китая и приглашением для импортёров
05 ноября 2023 13:42

Консул Беларуси в Шанхае: выставка является окном в мир для Китая и приглашением для импортёров

Во время отдыха успевают и учиться? Вот как проходит день в «Зубрёнке»
14 ноября 2022 11:29

Во время отдыха успевают и учиться? Вот как проходит день в «Зубрёнке»

«Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос». Какие поручения Александр Лукашенко дал новым руководителям
26 декабря 2019 18:42

«Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос». Какие поручения Александр Лукашенко дал новым руководителям

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости
21 июня 2019 12:55

«Гордимся, что находимся здесь». Расчёты Вооружённых Сил России прибыли в Беларусь для участия в параде в День Независимости

Белорусские дизайнеры представили свои коллекции на фестивале славянской моды во Франции
19 октября 2017 13:45

Белорусские дизайнеры представили свои коллекции на фестивале славянской моды во Франции

Современнейший стадион стоимостью 6,5 млрд рублей открылся в оздоровительном центре «Зубрёнок»
01 августа 2013 15:21

Современнейший стадион стоимостью 6,5 млрд рублей открылся в оздоровительном центре «Зубрёнок»