Президент Беларуси: «Нам очень серьёзно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака»
Новости Беларуси. 26 декабря Президент согласовал новых руководителей «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но до этого обстоятельный разговор. Глава государства интересуется профессиональным опытом назначенцев.
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Особое внимание Анатолию Бубену, который возглавил «Белгоспищепром». Его предшественник Александр Забелло покинул свой пост из-за коррупции в холдинге «Минск Кристалл». Он входит в концерн.
Игорь Шустов займет место генерального директора минского «Кристалла». В целом, производство крепких алкогольных напитков на особом контроле. Тем более сейчас, когда может измениться и управление отраслью, и ее структура.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны сохранить лучшее качество, если мы на это пойдем, старой нашей системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы, не дай бог ослабим контроль, людей начнут спаивать паленой водкой и люди начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах.
Поэтому нам очень серьезно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака и контролировать продажи на рыночных условиях. Это все равно рано или поздно, если мы будем ЕврАзЭС, даже в союзе Беларуси и России, нам придется это делать. Но найти новую эффективную форму контроля, чтобы люди употребляли (если кто-то это употребляет), пусть употребляют белорусского производства.
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Анатолий Бубен, можно сказать, в теме. Работает в этой отрасли с 1999 года. Так что сразу возьмется за дело. Работы хватает. В состав «Белгоспищепрома» входит несколько десятков предприятий. Среди первоочередных задач – сохранить рынки сбыта и искать новые. Этому поможет модернизация.
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Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Экономику предприятий надо подтянуть, сделать продукцию конкурентоспособной, чтобы мы могли не только продавать на внутреннем рынке. Мы полностью обеспечили экономическую, продовольственную безопасность сегодня нашего государства. Но надо выходить и на рынки внешние. Поэтому конкурентоспособность продукции – это главная задача. Снизить ее себестоимость, поднять качество, узнаваемость продукта.