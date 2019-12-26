Президент Беларуси: «Нам очень серьёзно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака»

Новости Беларуси. 26 декабря Президент согласовал новых руководителей «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но до этого обстоятельный разговор. Глава государства интересуется профессиональным опытом назначенцев.

Игорь Шустов займет место генерального директора минского «Кристалла». В целом, производство крепких алкогольных напитков на особом контроле. Тем более сейчас, когда может измениться и управление отраслью, и ее структура.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны сохранить лучшее качество, если мы на это пойдем, старой нашей системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы, не дай бог ослабим контроль, людей начнут спаивать паленой водкой и люди начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах.

Поэтому нам очень серьезно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака и контролировать продажи на рыночных условиях. Это все равно рано или поздно, если мы будем ЕврАзЭС, даже в союзе Беларуси и России, нам придется это делать. Но найти новую эффективную форму контроля, чтобы люди употребляли (если кто-то это употребляет), пусть употребляют белорусского производства.

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