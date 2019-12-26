«Надо идти к людям и надо работать с людьми». Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. Люди, экономика и профессионализм должны стать основой работы руководителей в регионах. Об этом заявил Президент Беларуси, назначая на должности заместителей и председателей исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости 26 декабря собрались представители местной власти практически из всех уголков страны. Александр Лукашенко подчеркнул: каждый из присутствующих занял высокие должности в непростой и ответственный период для Беларуси. Позади выборы в парламент, глава государства поблагодарил всех причастных к этим политическим событиям – они показали эффективность работы всех ветвей власти. В 2020 году нам предстоит экзамен куда сложнее – президентская электоральная кампания, потому важно, чтобы те, кто работает в регионах, не отрывались от народа и сосредоточили свое внимание на экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны. Я не хочу сказать, что это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей. Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем. Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю.

Но поскольку это сложный в электоральном отношении год, я вас прошу: надо идти к людям и надо работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем.

Главная угроза, если она есть, это угроза в нас самих, в экономике. А экономика зависит от нас, руководителей. Будем эффективно управлять процессами – страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики. В сфере вашего внимания, прежде всего, в большинстве у вас, и даже горожан – у кого-то сельское хозяйство, у кого-то промышленность.