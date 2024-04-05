Беларусь может приостановить действие ДОВСЕ. Почему и что это означает для стран – участниц договора?

Международные организации, призванные обеспечивать мир и спокойствие, деградируют. Вслед за ними неэффективными становятся договоры, заключенные десятки лет назад и бывшие необходимыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою актуальность документы теряют ввиду незаинтересованности отдельных государств и объединений в мирной жизни. Таким стал и Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

Сегодня, 5 апреля, глава государства дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона «О приостановлении действия ДОВСЕ». Документ предусматривает именно приостановление, но не означает выход Беларуси из договора. Так, наши Вооруженные Силы не прекратят осуществление внутренних процедур, связанных с выполнением договора. В их числе установление предельных уровней наличия вооружения, военной техники и личного состава Вооруженных Сил. Подробности в материале Полины Королевы.

2023 год прошел в Беларуси с настроением мира и созидания. Мы не вели агрессивной политики по отношению к тем, кто критиковал наш путь и принимал конкретные меры, чтобы устроить хаос. Санкции. Пакеты расширяли, действие ограничений продлевали. Тем не менее мы, что далеко не всем нравится, шли и идем своей дорогой. Так, мирный и созидательный труд стал нашим ответом на милитаризацию Запада. И, что тоже нельзя отрицать, изменил самих белорусов. Видя, что происходит вокруг, каждый из нас стал еще больше ценить базовые, но, увы, сложно достигаемые вещи: мир и безопасность.

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Санкции, наверное, все же подтолкнули, сделали серьезный толчок, продвижение по росту промышленного производства, индексу физического объема. И возросла рентабельность продаж. Мы на сегодня очень серьезно по кооперации работаем с Российской Федерацией. Поэтому я не думаю, что сейчас нужно говорить об этих санкциях. Надо просто двигаться вперед в этом направлении. 2024-й в Беларуси проходит под знаком качества. Задачи все те же: работать над собой, усилиями каждого развивать Беларусь. Ведь труд это и есть наша сила. Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика.

И снова не всем такие ориентиры близки. Страны Прибалтики отводили нам роль мифического врага еще задолго до 2020 года и своих предвыборных кампаний. Сегодня шумят чуть громче, но не стоит забывать одну нехитрую истину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знайте, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить – беда. Как и почему ДОВСЕ утратил свою актуальность? Рассказал Валерий Ревенко.

Не соблюдать ДОВСЕ НАТО было выгодно. Ведь договор стеснял Альянс в движениях. Но именно в 1999-м, когда страны блока не ратифицировали документ, произошел первый раунд расширения НАТО. Впрочем, Билл Клинтон – на тот момент глава Белого дома – был осторожен, не желая накалять и без того напряженные отношения с Россией, потому ограничился вступлением в Альянс Польши, Венгрии и Чехии. Но дальше – больше. К 2004 году обстановка между Западом и Востоком чуть потеплела, Россия даже хотела стать неофициальным членом Альянса. Однако улучшение отношений сыграло в минус: в НАТО перестали остерегаться негативной реакции России. Второй этап расширения НАТО стал самым масштабным – к организации присоединились сразу семь стран бывшего соцлагеря. В результате Россия начала движение в обратную сторону от ДОВСЕ.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сложилась ситуация, когда у границ Республики Беларусь, у границ Союзного государства сейчас накапливаются вооруженные силы, в том числе натовских государств, в том числе США. И самое главное – на постоянной основе. Это то, что было предусмотрено договором в 1992 году – не размещать на постоянной основе на европейском континенте вблизи границ Союзного государства свои вооруженные силы.