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Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика

04 апреля 2024 20:02
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О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непростое время Президент лично беседует с претендентами. Ведь от их работы зависит общий успех. Многим из назначенцев их новые обязанности хорошо знакомы, что в свою очередь позволит быстрее влиться в работу.

Какие к кандидатам были требования и на чем сделал акцент Президент? В репортаже Алены Сыровой.

После единого дня голосования в Беларуси появился целый пул вакантных должностей ранга «топ» просто потому, что занимавшие их были избраны депутатами и по закону совмещать с прежней работой новый статус не могут.

Очень многие ждали, что первый кадровый день на уровне главы государства будет посвящен разрешению интриг касаемо самых громких позиций, ставших вакантными. Но те, кто все же внимательно следит за Александром Лукашенко и понимают его стиль управления, предполагали, вернее, даже знали, что очевидно не будет. У Президента есть и стратегия, и тактика, есть план, согласно которому он работает и принимает решения.

Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Доброе утро!

Исполняющий обязанности главы Администрации Президента Беларуси по протоколу ознакомил Президента со всеми кандидатами. В списке десять фамилий. Были и ремарки.

Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика-4

Максим Рыженков, и.о. главы Администрации Президента Беларуси:
Ильясевич Александр Иосифович представляется на вакантную должность заместителя председателя Минского облисполкома. С марта 2021 года работает начальником главного управления идеологической работы по делам молодежи этого исполкома. Хотел бы особо отметить, человек имеет опыт работы в Администрации Президента. Я бы его охарактеризовал очень положительно.

Символично, что вместе с руководителем банка и концерна, в одном зале напутствие от Президента слышат и представители местной вертикали – уровень от облисполкома до района города. Александр Лукашенко часто говорит о важности личного общения во время, когда с нами борются онлайн, говорит и об эффективности принципа «делай, как я» и сам его реализует.

Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика-7

Александр Лукашенко:
Мужики, непростые времена. И вы приходите к власти в эти непростые времена. И вы согласились возглавить соответствующие участки. Я за это благодарен. Я вас очень прошу с сегодняшнего дня настройтесь на очень серьезную работу.

Александр Лукашенко сегодня публичную часть мероприятия завершил тезисами, которые другие политики наверняка предпочли бы оставить за закрытыми дверями. Это к вопросу о работе с кадрами и присущему белорусскому Президенту стилю, который показывает эффективность и которому, чего уж, стоит поучиться.

Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика-10

Александр Лукашенко:
Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить своим трудом, кровью, потом и своей жизнью. Мы должны защитить. Конечно, не дай бог. Если мы хотим жить – не хочется умирать, погибать, а чтобы не умирать, не погибать – надо просто работать. Нужна экономика. Еще раз подчеркиваю, чтобы была нормальная экономика, у нас все есть, всего хватает, но надо честно работать. Подробности.

Спустя короткое время поручения в новых должностях поручения поехали исполнять, хочется верить, качественно, а глава государства продолжил работу во Дворце Независимости, но уже в кабинете, заслушивая доклад Максима Рыженкова о подготовке к предстоящим важнейшим событиям: ВНС, организации работы ветвей власти – новый созыв парламента приступает к работе, и, конечно, кадры. К ним, как видно, сейчас особое внимание. Да и это звучало сегодня, кадры могут ошибаться, но руководители при выборе их такой возможностью похвастаться не могут, дорого может обойтись. Александр Лукашенко давно это знает, потому скрупулезно формирует команду страны на разных уровнях. Это об ответственности, которая сегодня в дефиците, но, по счастью, у настоящих белорусов в крови.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Максим Рыженков

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