Лукашенко: если мы хотим жить – не умирать и погибать – надо просто работать, нужна экономика

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В непростое время Президент лично беседует с претендентами. Ведь от их работы зависит общий успех. Многим из назначенцев их новые обязанности хорошо знакомы, что в свою очередь позволит быстрее влиться в работу. Какие к кандидатам были требования и на чем сделал акцент Президент? В репортаже Алены Сыровой. После единого дня голосования в Беларуси появился целый пул вакантных должностей ранга «топ» просто потому, что занимавшие их были избраны депутатами и по закону совмещать с прежней работой новый статус не могут. Очень многие ждали, что первый кадровый день на уровне главы государства будет посвящен разрешению интриг касаемо самых громких позиций, ставших вакантными. Но те, кто все же внимательно следит за Александром Лукашенко и понимают его стиль управления, предполагали, вернее, даже знали, что очевидно не будет. У Президента есть и стратегия, и тактика, есть план, согласно которому он работает и принимает решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доброе утро! Исполняющий обязанности главы Администрации Президента Беларуси по протоколу ознакомил Президента со всеми кандидатами. В списке десять фамилий. Были и ремарки.

Максим Рыженков, и.о. главы Администрации Президента Беларуси:

Ильясевич Александр Иосифович представляется на вакантную должность заместителя председателя Минского облисполкома. С марта 2021 года работает начальником главного управления идеологической работы по делам молодежи этого исполкома. Хотел бы особо отметить, человек имеет опыт работы в Администрации Президента. Я бы его охарактеризовал очень положительно. Символично, что вместе с руководителем банка и концерна, в одном зале напутствие от Президента слышат и представители местной вертикали – уровень от облисполкома до района города. Александр Лукашенко часто говорит о важности личного общения во время, когда с нами борются онлайн, говорит и об эффективности принципа «делай, как я» и сам его реализует.

Александр Лукашенко:

Мужики, непростые времена. И вы приходите к власти в эти непростые времена. И вы согласились возглавить соответствующие участки. Я за это благодарен. Я вас очень прошу с сегодняшнего дня настройтесь на очень серьезную работу. Александр Лукашенко сегодня публичную часть мероприятия завершил тезисами, которые другие политики наверняка предпочли бы оставить за закрытыми дверями. Это к вопросу о работе с кадрами и присущему белорусскому Президенту стилю, который показывает эффективность и которому, чего уж, стоит поучиться.