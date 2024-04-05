Бузин о ДОВСЕ: мы выполняем все взятые на себя обязательства – наши соседи принимают это за слабость

Сегодня, 5 апреля, глава государства дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона «О приостановлении действия ДОВСЕ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ предусматривает именно приостановление, но не означает выход Беларуси из договора.

Сегодня страны Европы значительно увеличили траты на оборону, у наших границ роют противотанковые рвы, активно закупают военную технику. Словом, готовятся к войне. И дело даже не в том, что руководители западных стран игнорируют предупреждения нашего Президента о ненападении со стороны Беларуси. Напротив, они прекрасно понимают, что нам война не нужна. Но втянуть в нее хотят. Почему? Потому что это давняя история и действующие лица все те же: коллективный Запад всегда противостоял Востоку. Сегодня внимание приковано к Договору об обычных вооруженных силах Европы. Беларусь намерена приостановить его действия.