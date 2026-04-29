Новости по тегу #Геннадий Лепешко

На белорусско-польском участке границы в Гродненской и Брестской областях основные усилия направлены на совершенствование системы мониторинга и внедрение современной инженерной техники.
В Палате представителей отметили, что сотрудничество с Оманом заметно набирает темп. Контакты развиваются сразу по нескольким направлениям – от здравоохранения и промышленности до аграрного сектора и социальной политики. Отдельное внимание – подготовке кадров и военно-техническому взаимодействию.
Оставить запись в книге соболезнований можно по 6 марта с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед.
Особенность этого этапа – в его комплексности: учебно-боевые задачи одновременно отрабатывают подразделения различных родов войск: от мобильных десантных групп до тяжелой механизированной техники.
В Бишкеке прошел саммит ОДКБ. Страны – члены Организации продолжат сообща противостоять незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, киберпреступлениям и терроризму.
В первом чтении обсуждали проекты законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации, лизинговой деятельности, питьевом водоснабжении и водоотведении.
Развитие Национальной школы подготовки спасателей-пожарных, системы МЧС в современных условиях, совершенствование правового регулирования общественных отношений в данной сфере – эти вопросы были в центре внимания.
В Беларуси решили разобраться, что происходит в игорном бизнесе. Уж слишком заигрались. Особенно в казино. Так что приходится вмешаться, чтобы игра пошла по новым правилам. На неделе Президент подписал указ о деятельности игорного бизнеса.
Депутаты, руководство силовых и военных ведомств обсудили действующие программы по обеспечению нашей общей безопасности.
В Овальном зале документ представил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. В проекте закона сохранены основные принципы и подходы к амнистии. Однако есть и ряд новелл.
Подготовку к форуму 8 апреля обсудили в Палате представителей на заседании оргкомитета.
Об этом 27 февраля сообщили на заседании профильной комиссии Парламентского собрания.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52