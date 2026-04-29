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Новости по тегу #Геннадий Лепешко

Лепешко: программа по укреплению западных рубежей Союзного государства выполняется полностью
29 апреля 2026 13:52

Лепешко: программа по укреплению западных рубежей Союзного государства выполняется полностью

В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана
07 апреля 2026 10:52

В Палате представителей прошла встреча с делегацией Высшего колледжа национальной обороны Омана

Белорусские парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана
05 марта 2026 16:54

Белорусские парламентарии оставили запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана

Масштабный экзамен для Вооружённых Сил! Внезапная проверка боеготовности продолжается
16 февраля 2026 05:49

Масштабный экзамен для Вооружённых Сил! Внезапная проверка боеготовности продолжается

От киберугроз до охраны границы: состояние и перспективы ОДКБ
30 ноября 2025 16:46

От киберугроз до охраны границы: состояние и перспективы ОДКБ

В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями
05 ноября 2025 10:57

В повестку заседания Палаты представителей было внесено 7 законопроектов – делимся подробностями

На базе Университета гражданской защиты МЧС прошло выездное заседание Совета Палаты представителей
27 августа 2025 13:43

На базе Университета гражданской защиты МЧС прошло выездное заседание Совета Палаты представителей

Игорный бизнес по новым правилам – что изменится для любителей казино?
08 июня 2025 17:36

Игорный бизнес по новым правилам – что изменится для любителей казино?

Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде
14 мая 2025 17:06

Заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне СГ прошло в Лиде

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы
30 апреля 2025 17:05

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 80-летием Победы

В Палате представителей обсудили подготовку к форуму «Великое наследие – общее будущее»
08 апреля 2025 10:42

В Палате представителей обсудили подготовку к форуму «Великое наследие – общее будущее»

Союзные программы в сфере безопасности за 2024-й исполнены более чем на 99%
27 февраля 2025 16:51

Союзные программы в сфере безопасности за 2024-й исполнены более чем на 99%