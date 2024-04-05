Косыгин: действия США и стран Запада показывали, что никто не собирался выполнять условия ДОВСЕ

Сегодня, 5 апреля, глава государства дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона «О приостановлении действия ДОВСЕ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ предусматривает именно приостановление, но не означает выход Беларуси из договора.

Несмотря на сомнительную репутацию договора, Беларусь выполняла и выполняет свои обязательства. Так, соблюдены квоты по численности личного состава, военной техники. Договор также предусматривает инспекцию странами-участницами арсеналов, складов и воинских частей. Но, к сожалению, западные государства игнорируют данные условия. И хоть скрывать нам нечего (речь о многократном увеличении единиц военной техники мы не ведем), справедливый вопрос: почему Беларусь должна в одностороннем порядке предоставлять кому-либо информацию подобного рода?

По сути, это вопрос национальной безопасности. Для несоблюдения ДОВСЕ коллективный Запад использовал разные отговорки. Пандемия в 2020-м не стала исключением. Правда, прикрывались этой причиной члены НАТО еще два года, а после, в ноябре 2023-го, в Альянсе заявили о приостановлении действия Договора. Отдельные государства приняли решение о невыполнении договора исключительно в отношении Беларуси. Речь о Чехии и Польше.