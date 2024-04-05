Косыгин: действия США и стран Запада показывали, что никто не собирался выполнять условия ДОВСЕ
Сегодня, 5 апреля, глава государства дал согласие на внесение в Палату представителей проекта закона «О приостановлении действия ДОВСЕ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ предусматривает именно приостановление, но не означает выход Беларуси из договора.
Несмотря на сомнительную репутацию договора, Беларусь выполняла и выполняет свои обязательства. Так, соблюдены квоты по численности личного состава, военной техники. Договор также предусматривает инспекцию странами-участницами арсеналов, складов и воинских частей. Но, к сожалению, западные государства игнорируют данные условия. И хоть скрывать нам нечего (речь о многократном увеличении единиц военной техники мы не ведем), справедливый вопрос: почему Беларусь должна в одностороннем порядке предоставлять кому-либо информацию подобного рода?
По сути, это вопрос национальной безопасности. Для несоблюдения ДОВСЕ коллективный Запад использовал разные отговорки. Пандемия в 2020-м не стала исключением. Правда, прикрывались этой причиной члены НАТО еще два года, а после, в ноябре 2023-го, в Альянсе заявили о приостановлении действия Договора. Отдельные государства приняли решение о невыполнении договора исключительно в отношении Беларуси. Речь о Чехии и Польше.
Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все, что происходило в этом направлении со стороны западных государств, мы говорим о США, свидетельствовало об одном: никто не собирался выполнять этот Договор. И на сегодня те механизмы, которые должны были не допустить скатывание к открытой конфронтации, объективно сегодня не работают. Так же, как и международные площадки, которые должны обеспечивать мир, стабильность, недопущение военных конфликтов в мире в целом и в каком-либо отдельно взятом регионе, сегодня они превратились в обыкновенные очередные механизмы давления, в том числе на РФ, союзников России, в том числе и Республику Беларусь. И ничего другого на сегодняшний день мы не видим.
Читайте также:
Законопроект о приостановке ДОВСЕ внесен в Палату представителей
Как и почему ДОВСЕ утратил свою актуальность? Рассказал Валерий Ревенко
Бузин о ДОВСЕ: мы выполняем все взятые на себя обязательства – наши соседи принимают это за слабость