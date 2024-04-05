Как и почему ДОВСЕ утратил свою актуальность? Рассказал Валерий Ревенко

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году представителями 22 стран. 16 из них входили в НАТО, еще шесть (включая СССР) были членами Варшавского договора. В свое время документ устанавливал равновесие сил Запада и Востока на пониженных уровнях, ограничивал возможность размещения вооружений вдоль линии соприкосновения интересов. И позволял провести сбалансированное сокращение избыточных единиц вооружения, которое досталось странам в наследство со времен холодной войны. Но постепенно ДОВСЕ утрачивал свою актуальность. Неоднократная адаптация документа ситуацию не исправила. Ключевым моментом стал 1999 год.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Одни государства распались, как Чехословакия, Германия объединилась. Ряд стран начали переходить под юрисдикцию НАТО, вступать в НАТО. Соответственно, нарушился баланс. Чтобы соблюсти этот баланс, необходимо было договор адаптировать к существующим реалиям. И уже в 1999-м 30 государств подписали данное соглашение. Но, к сожалению, его ратифицировали только четыре – это Беларусь (самая первая), Россия, Казахстан и Украина. Это было отправной точкой – неподписание адаптированного ДОВСЕ – по приближению к развалу данного договора. Почему? Не осуществлялся контроль численности личного состава, вооружения, военной техники, образовались серые зоны – это государства, которые не вошли в ДОВСЕ: Эстония, Латвия, Литва. Они по своему усмотрению могли увеличивать как численность вооружения, так и количество личного состава, в том числе и иностранных государств.