«Азия становится одним из глобальных игроков». Саммиты в Казахстане – что обсудят на крупнейших диалоговых площадках?

Президент отправился с рабочим визитом в Казахстан. Здесь пройдет сразу два важных саммита. Совет глав государств Содружества – впервые очная встреча после ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не такое политически распиаренное, но тоже весьма важное мероприятие – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это международная диалоговая площадка евразийского формата. Не исключены и двусторонние встречи. О дивидендах азиатского вектора расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В Казахстане сейчас умеренная температура. И общественный климат такой же. Безопасно. Все-таки собирается политический истеблишмент Евразии. В пятницу, 7 октября, Совет глав государств СНГ, а это высший орган СНГ. Это политическая аббревиатура белорусам знакома. Штаб-квартира в Минске. А вот завтрашний саммит – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – еще одна, пока скромная, но тоже международная диалоговая площадка. Ее создание еще в 1992 году инициировал Нурсултан Назарбаев. Цель была проста и очевидна – ради безопасности в регионе. По-видимому, она настолько волнует весь мир, что среди наблюдателей и США, и Израиль. Для Беларуси это еще одна возможность донести инициативы миролюбивого Минска.

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Азия сегодня становится одним из глобальных игроков в мировом пространстве. В Самарканде был начат процесс вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Представляете, какой это огромный мир. То, что мы являемся наблюдателями, и завтра будет проходить саммит СВМДА. Это все площадки в том числе ключевых азиатских игроков, которые нам очень выгодны с точки зрения того, что мы здесь имеем хороших партнеров. Имеем партнеров, которые понимают, что происходит в мире. И, соответственно, нацелены на установление двухсторонних и развитие отношений с Беларусью. На улицах столицы двух саммитов особых приготовлений не замечено. Ни флагов других стран, ни баннеров. Разве только усиленные меры безопасности в квартале административных зданий. Современная Астана – город-новодел.

Евгений Пустовой:

Это правительственный квартал Астаны – Дворец Независимости, здание Сената, совсем рядом Дом правительства. Отсюда открывается самый лучший вид на Байтерек – символическое древо жизни. Геополитический масштаб смещается именно сюда, в Азию. Это и новая точка опоры для мировой экономики, и в том числе, что немаловажно, площадка для решения различных политических вопросов. Ведь культура пестрой Азии позволяет слышать все суверенные государства.

Белорусский борт № 1 встречал Нурсултан Назарбаев. Именем политика назван аэропорт в Астане. У трапа – рота почетного караула и девушки в национальных костюмах, на голове – борик. Здесь во всем подчеркивают свою самость. «Они его называют батька». Как в Казахстане относятся к Лукашенко и почему доверяют белорусской продукции? Подробности здесь.

Белорусский посол не без удовольствия 12 октября поделился с журналистами – исторический и психологический рубеж товарооборота между нашими странами в миллиард долларов преодолен в 2021 году. Сальдо положительное. Работают по рекомендациям, данным белорусским Президентом. Вместо банальной торговли – кооперация. Теперь с белорусскими товарами, созданными на казахстанской земле, готовы выходить на рынки третьих стран.

Павел Утюпин:

Рассматривается вопрос по атомной станции – строительство в Казахстане. Тот опыт, который мы имеем в Беларуси, он показал, насколько белорусские строители достаточно компетентны в этой сфере. И другие направления: оптоэлектронная промышленность по оптике, спецмашины те же самые, пожарная техника, которая у нас очень качественный, инновационный продукт – это направления, по которым также возможны кооперации.

Евгений Пустовой:

Деньги и проекты это не все, что связывает наши народы. И хотя у посла весомое портфолио управления промышленностью (до дипломатической работы возглавлял это ведомство), наши дипломаты постоянно развивают сотрудничество в области культуры. Недавно на большой экран вышел фильм о казахе, который командовал партизанским отрядом в Беларуси. С культурного мероприятия, можно сказать, стартовал и саммит СВМДА. Президент Токаев пригласил своих коллег в Государственный театр оперы и балета «Астана-опера».