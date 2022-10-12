Главы МИД стран СНГ встретились в Астане перед саммитом президентов

В преддверии встречи глав государств СНГ в Астане проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии встречи глав государств СНГ в Астане проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководители внешнеполитических ведомств по традиции собираются перед саммитом с участием президентов. Обсуждают вопросы региональной и международной повестки дня. Среди приоритетов – углубление сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств. Как и полагается, министры иностранных дел рассмотрят проекты документов, которые затем вынесут на подписание предстоящего саммита СНГ на высшем уровне. Также главы дипломатии рассмотрят законодательные новеллы для предстоящего заседания Совета глав правительств Содружества. Оно запланировано на 28 октября и тоже пройдет в Астане.