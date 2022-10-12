«Они его называют батька». Как в Казахстане относятся к Лукашенко и почему доверяют белорусской продукции?
Президент отправился с рабочим визитом в Казахстан. Здесь пройдет сразу два важных саммита. Совет глав государств Содружества – впервые очная встреча после ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не такое политически распиаренное, но тоже весьма важное мероприятие – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это международная диалоговая площадка евразийского формата. Не исключены и двусторонние встречи.
Впрочем, такое уважительное отношение к белорусскому Президенту не только, что называется, на официальном уровне, но прямо в магазинах Астаны его называют привычно для белорусского уха.
Наталья Галимова, продавец-консультант продуктового магазина:
Ваш Президент, они его называют батька. Не знаю почему, но они говорят, что он очень замечательный. То, что он понимает людей. И, соответственно, поэтому продукция замечательная.
Эта небольшая лавка вместила в себя всю продуктовую географию Беларуси: от брестских колбас до могилевских сыров. Бизнес идет хорошо. Но размах присутствия белорусских товаров на рынке большого Казахстана отражают мебельные галереи.
Азалия Тимиртасова, продавец-консультант мебельного салона:
Знаем, что эта мебель прослужит как минимум полвека, потому что много приходит покупателей, которые давно брали. И нет сносу этой мебели: она не ломается, не рассыхается, не трескается, поэтому люди знают, что качество – прежде всего, поэтому приходят к нам. Поступления раз в месяц стабильно, очень хорошо у нас проходит мягкая мебель фабрики «Пинскдрев». Постоянное обновление идет.
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