«Они его называют батька». Как в Казахстане относятся к Лукашенко и почему доверяют белорусской продукции?

Президент отправился с рабочим визитом в Казахстан. Здесь пройдет сразу два важных саммита. Совет глав государств Содружества – впервые очная встреча после ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не такое политически распиаренное, но тоже весьма важное мероприятие – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это международная диалоговая площадка евразийского формата. Не исключены и двусторонние встречи.

Впрочем, такое уважительное отношение к белорусскому Президенту не только, что называется, на официальном уровне, но прямо в магазинах Астаны его называют привычно для белорусского уха.

Наталья Галимова, продавец-консультант продуктового магазина:

Ваш Президент, они его называют батька. Не знаю почему, но они говорят, что он очень замечательный. То, что он понимает людей. И, соответственно, поэтому продукция замечательная.

Эта небольшая лавка вместила в себя всю продуктовую географию Беларуси: от брестских колбас до могилевских сыров. Бизнес идет хорошо. Но размах присутствия белорусских товаров на рынке большого Казахстана отражают мебельные галереи.