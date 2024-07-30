Азарёнок об открытии Олимпиады в Париже: никто в мире, кроме наших беглых, не взялся их оправдать!

Григорий Азаренок, СТВ:

Никто в мире не взялся оправдать, кроме наших беглых, этих идиотов. И послушайте, какая аргументация. Это ж не рэлігійныя творнікі, это «Тайная вечеря», это картина да Винчи. А он ее придумал или что? Это картина, посвященная главному событию Нового Завета. Это повторяется всегда на Евхаристии в храме, на причастии, где люди становятся причастниками тела и крови Христовой, где Христос преломляет хлеб и говорит, что это тело мое, где он дает вино и говорит, что это кровь моя. Это квинтэссенция, это символ всего христианства, католичества, православия особенно. Это главная, сакральнейшая, заветная тема. Во время произнесения этих слов, этой молитвы верующие верят, что хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христовы, затем причащаются, к этому три дня постятся, исповедуются в грехах.

Это существо у нас 20 лет в БГУ преподавало, которое говорит, что это же никак не связано с христианством, «Тайная вечеря», да Винчи, и вообще, знаете ли, олимпийские боги, вот гендеров мало было, это, конечно, недоработали.

Юрий Воскресенский, политолог:

То есть она говорит, это еще и греческие боги. Если бы греки знали, что вот эти мужики с сиськами и бабы с письками – это их боги, которых нам показали... О чем мы говорим? Причем тут только «Тайная вечеря». В каждом действии оскорбление всего. А голова Марии-Антуанетты. А если бы мы на Олимпиаде в Москве 80-го года в окошках показали убиенных страстотерпцев? Императрицу, детишек всех, Алексея... Которые бы держали голову или пулями жонглировали. Ты что, сумасшедшая?

Григорий Азаренок:

Не додумались до этого, ни коммунисты, никто.

Юрий Воскресенский:

Есть такой фильм, «Старикам тут не место». Так вот змагарам здесь не место. Они свою пасть поганую, зловонную должны закрыть, я им посоветую эфиры молча проводить. Вот они собираются, включают и молчат. Потому что, как только они открывают свой поганый рот, это касается всех, начиная от Латушек и Цепкал и заканчивая этими сумасшедшими, нормальный белорусский гражданин приходит в ужас. Они уже все дно пробили, только что до могил не копались.

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