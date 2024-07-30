Лазуткин: «Делить Европу на куски выгодно Британии и США. Задача – под предлогом войны изолировать ЕС от России»

Польский Сейм принял законопроект, который разрешает применение оружия против мигрантов на границе с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Уголовный кодекс позволяет польским военным открывать огонь даже в мирное время, за что СМИ назвали законопроект «лицензией на убийство». Не может определиться, что хорошо, а что плохо и польское телевидение. Церемония открытия Олимпиады в Париже разделила общество и привела к увольнениям в государственных СМИ. Эти и другие конфликты становятся частью президентской гонки, где, согласно опросам, ни одна из сторон не может одержать уверенную победу. Подробности у Андрея Лазуткина в рубрике «Занимательная политология». «Бей своих, чтобы чужие боялись». Как в Польше репрессируют СМИ за высказывания об Олимпиаде?

Андрей Лазуткин, политолог:

Бей своих, чтобы чужие боялись: в Польше уволили известного ведущего, который годами комментировал Олимпиаду. На открытии звучала песня Джона Леннона «Imagine», что и вызвало неудовольствие ведущего. Тот, послушав песню, заявил, что «Мир без неба, народов и религий – это видение коммунизма». Руководству ТВП пришлось реагировать, потому что коммунизма в Польше нет, а телевидение все равно партийное. Ту концепцию Олимпиады, которая представлена – права ЛГБТ, глумление над религией, трансгендеры в спорте – по партийному признаку обязана поддерживать «Гражданская платформа» Туска. Это либералы, которые шли с либеральной повесткой на выборы, а потом проводили чистки на телевидении, увольняя оттуда католиков-консерваторов, но, видно, не всех уволили. Это признак, что в польском госаппарате продолжаются чистки.

В это же время был опубликован соцопрос о рейтингах основных партий. В Польше последние 20 лет борются две силы – «Гражданская коалиция» и «Право и справедливость», и сегодня опросы показывают, что партии имеют поровну сторонников – по 33 %. В таких условиях Польшу ждут тяжелые президентские выборы в 2025 году, поэтому борьба идет за кадры и каждую должность, в том числе и телевидение, где чьи ставленники будут сидеть. Но если в американской двухпартийной системе президент отражает хотя бы половину избирателей, то в польской системе – всего около трети. Любая правящая группа при таком раскладе будет неустойчивой и все время вынуждена искать союзников. Тот, кто занимает на выборах третье место, присоединяется и дает победу одной из двух группировок. И так получилось, что коалиция Туска выиграла прошлые выборы с помощью левых. И, конечно, за слова про коммунизм ведущего уволили. Потому что это вопрос того, развалится или нет правящая коалиция к президентским выборам, из нее могут выйти левые. Еще один важный момент – Польша таким образом посылает сигнал, кого она поддерживает на выборах в США. Там Олимпиаду критикуют республиканские СМИ, которые ориентированы на религиозные группы. А Туск ориентирован на Демпартию, поэтому ему нельзя даже в таком нейтральном вопросе поддерживать противников Демпартии. «По задумке США, Польшу и Беларусь не должно объединять ничего»

Андрей Лазуткин:

Выборы в Польше пройдут в мае 2025 года, и для нас они важны, потому что там президент определяет внешнюю политику, иногда даже в противовес польскому МИДу. Например, у президента есть право назначать послов, и он может блокировать кандидатуры от МИДа. Примерно такая ситуация сегодня и сложилась, например, МИД отозвал посла из США, а тот нагло потребовал денежную компенсацию в миллион злотых. И пока президент и правящая партия не совпадают, у Польши вообще не будет нормальной внешней политики, страну будут представлять не послы, а поверенные в делах. Это низкий уровень, и не стоит ждать какого-то прорыва в отношениях. Есть, конечно, другие методы влияния, но все меры, которые принимаются на белорусской границе – блокировка фур, запрет ввоза товаров, вероятный запрет выезда на белорусских номерах, вплоть до стрельбы на поражение (стрелять теперь можно не только по мигрантам, но и по белорусским военным, по сути, мы получили вторую украинскую границу) – все это направлено на разрыв польско-белорусских связей: транзитных, экономических, совместного бизнеса. Всего, что складывалось последние 30 лет.

По задумке США, наши страны не должно объединять ничего. И в ближайшие лет 5, если ничего не поменяется, мы придем к варианту Берлинской стены. Но если от Беларуси можно отгородиться, то от Венгрии, которая союзник Польши по блоку, нет. И так сложилось, что Виктор Орбан сегодня помогает нам и польской оппозиции и ставит палки в колеса Дональду Туску. На днях МИД Венгрии заявил, что венгры долго «терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства, были намерены сохранить польско-венгерское братство, но теперь стакан полон». Польский МИД в ответ предложил Орбану создать союз с Путиным и «другими государствами авторитарного типа», видимо, с нами. Почему происходит конфликт Польши и Венгрии? Но реальный предмет спора – прокачка российской нефти через Украину. Несмотря на войну, нефть по дружбе исправно продолжали качать, но после поездки Орбана в Москву против крупного российского поставщика Киев в одностороннем порядке ввел санкции. Страдает от этого не только Венгрия, но и Словакия, но Еврокомиссия не против. Там заявили, что все по закону, а Польша тем временем спокойно продолжает покупать нефть у того же российского поставщика. Конечно, венграм обидно. В отместку венгры блокируют выплаты Польше на 500 миллионов долларов – это компенсация Евросоюза за поставки военной техники в Украину. И конфликт будет развиваться дальше, потому что Венгрия сегодня представляет интерес и для Китая, и для России, и для Трампа, поэтому Орбан чувствует себя уверенно.