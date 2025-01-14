Новости по тегу #Олимпиада 2024

Спортсмены раскритиковали качество медалей в соцсетях. За производство наград отвечал Парижский монетный двор.
Понятно, что у них есть золотая медаль, серебро, бронза у наших ребят. Это здорово! Когда они приехали домой, мы отдали им все почести.
Беларусь на главных Играх четырёхлетия представляли 17 атлетов. В копилке нашей команды четыре награды.
Белорус Владислав Гриб занял шестое место.
Власти города хотят оставить кольца на башне и после Олимпиады. Председатель общества потомков Гюстава Эйфеля опасается, что сооружение будут ассоциировать исключительно с одним событием.
Атлет занял третье призовое место в категории PR1, но после соревнований в его сумке обнаружили телефон, что нарушает установленные правила.
В метании копья спортсменка показала четвертый результат.
Более двух тысяч детей не могут получить помощь от службы социального обеспечения и вынуждены ночевать прямо на улице.
И это ни много ни мало более 6 миллионов предметов, которые использовались на Олимпиаде. Особенно организаторы Игр хотят нагреться на чувствах фанатов, предложив им полотенца, майки и другие вещи, которых касались их кумиры.
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