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Новости по тегу #Олимпиада 2024

Более 100 бракованных медалей вернули после Олимпиады в Париже
14 января 2025 06:23

Более 100 бракованных медалей вернули после Олимпиады в Париже

«Ты мечтаешь о том, чтобы услышать гимн и увидеть свой флаг». Олимпийский чемпион по гребле про Игры 2024
24 ноября 2024 07:30

«Ты мечтаешь о том, чтобы услышать гимн и увидеть свой флаг». Олимпийский чемпион по гребле про Игры 2024

Чемпионов и призёров парижской Олимпиады чествовали в Министерстве спорта и туризма Беларуси
17 сентября 2024 17:50

Чемпионов и призёров парижской Олимпиады чествовали в Министерстве спорта и туризма Беларуси

На Паралимпиаде прошли соревнования в метании булавы
05 сентября 2024 12:28

На Паралимпиаде прошли соревнования в метании булавы

Потомки Эйфеля выступили против сохранения олимпийских колец на башне в Париже
02 сентября 2024 20:49

Потомки Эйфеля выступили против сохранения олимпийских колец на башне в Париже

Итальянского гребца лишили медали на Паралимпиаде из-за телефона в лодке
02 сентября 2024 13:00

Итальянского гребца лишили медали на Паралимпиаде из-за телефона в лодке

Елизавета Добровольская остановилась в шаге от пьедестала на Паралимпиаде
31 августа 2024 14:33

Елизавета Добровольская остановилась в шаге от пьедестала на Паралимпиаде

Олимпиада в Париже усугубила социальный кризис – во Франции растёт число бездомных детей
30 августа 2024 18:00

Олимпиада в Париже усугубила социальный кризис – во Франции растёт число бездомных детей

Во Франции организовали распродажу оборудования Олимпийских игр
29 августа 2024 11:48

Во Франции организовали распродажу оборудования Олимпийских игр

Окончательный список лиц, претендующих на пост президента МОК, опубликуют в сентябре
13 августа 2024 19:25

Окончательный список лиц, претендующих на пост президента МОК, опубликуют в сентябре

В Южной Корее ищут клопов у прибывших из Парижа болельщиков и спортсменов
13 августа 2024 07:58

В Южной Корее ищут клопов у прибывших из Парижа болельщиков и спортсменов

Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину
13 августа 2024 06:46

Бронзовый медалист Олимпиады тяжелоатлет Евгений Тихонцов вернулся на Родину