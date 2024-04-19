Азарёнок: не играть Президента, а быть Президентом – то, чем отличается Лукашенко от западных политиков, от Зеленского

Григорий Азаренок, СТВ:

Батька никогда не пользовался никакими политтехнологами, что называется, потому что такие вот случайные моменты, случайные жесты – их просто не пропишешь. Были времена, когда пытались сюда приехать, предложить свои услуги и с Востока, и с Запада. Всех посылали куда подальше сразу. Почему? Есть такое у Станиславского: не играть, а жить на сцене. Вот не играть Президента, а быть Президентом. Вот то, чем отличается от западных политиков, от Зеленского. Вот они думают, что если Санна Марин или кто-то там еще попрыгает в своем кабинете, якобы какой-то народный танец, то это кого-то умилит. Это все смотрят и говорят: что за дурость, что за дебилизм.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Санна Марин под веществами.

Григорий Азаренок:

Да. Но они это все выкладывают и рассказывают, что это хорошо.

Андрей Муковозчик:

Нет, понятно, что у нас здесь это от чистого сердца, это от души. И поэтому иногда это выглядит немножко как бы... Телевизор отстраненно на это смотрит. Он не передает эмоции, не передает дыхание, не передает слезинки в уголке глаза. Да? Как сердце бьется в этот момент. Поэтому мы можем на это смотреть с разными чувствами. Кому-то нравится, кому-то, наоборот, не нравится. Что, мол, за показуха? Вот чего нет, так это показухи. Была бы показуха, было бы отлакировано. Одна из самых легких эмоций, которую можно вызвать, стоя на сцене или как бы снимая какой-то эпизод, – это слезы. Вы мне поверьте, я умею это делать. Но это технология. Это не очень сложно. А вот очень сложно – это заставить улыбнуться. По-доброму улыбнуться – это вообще очень сложно. Вот такие сюжеты, они вызывают именно легкую, добрую улыбку как мечту о чем-то хорошем.

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