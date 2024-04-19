Прямой эфир

Азарёнок: не играть Президента, а быть Президентом – то, чем отличается Лукашенко от западных политиков, от Зеленского

19 апреля 2024 22:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Григорий Азаренок и Андрей Муковозчик в эфире «Соловьев LIVE».

Азарёнок: не играть Президента, а быть Президентом – то, чем отличается Лукашенко от западных политиков, от Зеленского-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Батька никогда не пользовался никакими политтехнологами, что называется, потому что такие вот случайные моменты, случайные жесты – их просто не пропишешь. Были времена, когда пытались сюда приехать, предложить свои услуги и с Востока, и с Запада. Всех посылали куда подальше сразу. Почему? Есть такое у Станиславского: не играть, а жить на сцене. Вот не играть Президента, а быть Президентом. Вот то, чем отличается от западных политиков, от Зеленского. Вот они думают, что если Санна Марин или кто-то там еще попрыгает в своем кабинете, якобы какой-то народный танец, то это кого-то умилит. Это все смотрят и говорят: что за дурость, что за дебилизм.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Санна Марин под веществами.

Григорий Азаренок:
Да. Но они это все выкладывают и рассказывают, что это хорошо.

Андрей Муковозчик:
Нет, понятно, что у нас здесь это от чистого сердца, это от души. И поэтому иногда это выглядит немножко как бы... Телевизор отстраненно на это смотрит. Он не передает эмоции, не передает дыхание, не передает слезинки в уголке глаза. Да? Как сердце бьется в этот момент. Поэтому мы можем на это смотреть с разными чувствами. Кому-то нравится, кому-то, наоборот, не нравится. Что, мол, за показуха? Вот чего нет, так это показухи. Была бы показуха, было бы отлакировано. Одна из самых легких эмоций, которую можно вызвать, стоя на сцене или как бы снимая какой-то эпизод, – это слезы. Вы мне поверьте, я умею это делать. Но это технология. Это не очень сложно. А вот очень сложно – это заставить улыбнуться. По-доброму улыбнуться – это вообще очень сложно. Вот такие сюжеты, они вызывают именно легкую, добрую улыбку как мечту о чем-то хорошем.

Читайте также:

Поляков: от Гагарина исходила такая положительная энергетика! Я понимаю, почему весь мир был им покорён

«Событие грандиозное». Как жители СССР восприняли полёт Гагарина – воспоминания писателя Полякова

«А кто против примирения?» Гайдукевич и Азаренок ответили беглым, которые хотят нас обмануть

# Государственная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик: планетой правит выживший из ума! Байден запретил Израилю атаковать Хайфу
19 апреля 2024 21:59

Муковозчик: планетой правит выживший из ума! Байден запретил Израилю атаковать Хайфу

Муковозчик: Советский Союз победил объединённую Европу, потому что не стеснялся репрессий против врагов народа
19 апреля 2024 21:54

Муковозчик: Советский Союз победил объединённую Европу, потому что не стеснялся репрессий против врагов народа

Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение
18 апреля 2024 10:37

Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение

Лукашенко поздравил Президента и народ Зимбабве с Днём независимости
18 апреля 2024 08:06

Лукашенко поздравил Президента и народ Зимбабве с Днём независимости

Депутаты приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ
17 апреля 2024 10:44

Депутаты приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ

Почему Израилю выгодно воевать и зачем Иран атакует дешёвыми беспилотниками? Объяснил политолог
16 апреля 2024 20:10

Почему Израилю выгодно воевать и зачем Иран атакует дешёвыми беспилотниками? Объяснил политолог

Сергей Алейник встретился с высшим руководством Алжира
15 апреля 2024 06:36

Сергей Алейник встретился с высшим руководством Алжира

«Находимся в обстановке жёсткого геополитического противостояния». Какие перспективы входа Молдовы в ЕС?
14 апреля 2024 19:15

«Находимся в обстановке жёсткого геополитического противостояния». Какие перспективы входа Молдовы в ЕС?

Олег Бондаренко: «Майя Санду далеко не самый прозападный политик Молдовы»
14 апреля 2024 19:14

Олег Бондаренко: «Майя Санду далеко не самый прозападный политик Молдовы»

Возможны ли переговоры Украины и России и почему сейчас самый удачный момент? Интервью с аналитиком БИСИ
14 апреля 2024 18:58

Возможны ли переговоры Украины и России и почему сейчас самый удачный момент? Интервью с аналитиком БИСИ

«Все ждут, что будет с Беларусью». Аналитик БИСИ рассказала, почему мир в нашей стране важен для всех
14 апреля 2024 18:48

«Все ждут, что будет с Беларусью». Аналитик БИСИ рассказала, почему мир в нашей стране важен для всех

Иран атаковал Израиль. Что думают западные страны о произошедшем?
14 апреля 2024 18:25

Иран атаковал Израиль. Что думают западные страны о произошедшем?