Муковозчик: планетой правит выживший из ума! Байден запретил Израилю атаковать Хайфу

Григорий Азаренок, СТВ:

Чем отличается от того же Запада наш подход, белорусский, русский подход, российский. В принципе, можно сказать, советский. Они же очень любят эти слова – эмпатия, психология. Они все это разрабатывают и так далее. Знаете, когда сначала какие-нибудь Билл и Мелинда Гейтс на Африканский континент вывалят 100 тысяч ублюдочных вакцин, которые там сократят население, потом они им скормят все свои отходы, потом там реально будет куча болезней, люди будут вымирать. А потом приедет Анджелина Джоли, возьмет негритеночка себе, усыновит и покажет его улыбающегося. И они все поулыбаются. А потом никто не будет знать, где он вообще, где он остался потом. Ну, его куда-то выкинут, в другой дом или куда-то еще. Там это, во-первых, показуха, во-вторых, страшное лицемерие, в-третьих, это лицемерие на крови. А у нас реально детей защищают, детей спасают. Вот такой подход.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Да. А лицемерие – это основа западной морали. Оттуда же их искусственная улыбка. То есть ты делай все что угодно, но пластмассовая улыбка должна обнажать твои десны в любой момент. Иначе никак нельзя. И вот это они пытаются транслировать на весь мир. И в какой-то момент мир начинает просто уже сопротивляться. Ну потому что действительно предел лицемерия. Они не обращают внимания на то, что они говорят. Ну вот, из последнего – самоходный Джо, который «я запретил Израилю атаковать Хайфу». Это как? Это вообще как? И все остальные стыдливо молчат, вместо того чтобы сказать, что, извините, миром, планетой правит дебил. Выживший из ума дебил. Он запретил Израилю атаковать Хайфу. Что он в следующий раз сделает? Что он в следующий раз с Израилем сделает? Страшно подумать.

Григорий Азаренок:

Да, а был такой, который путал Иран с Ираком.

Андрей Муковозчик:

К этому мир уже даже как-то привык. Но это ужас. И в какой-то момент действительно мир начинает сопротивляться. У меня вообще ощущение, что нынешний четкий тренд и запрос на двуполярность, на многополярность, отказ от монополярности – это даже не столько желание людей, сколько это естественная реакция природы. У меня ощущение, что просто пружина дошла до конца и сейчас начинает разжиматься, а англосаксы уже не могут ее дальше сжимать в том направлении, в котором они хотели бы.

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