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Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение

18 апреля 2024 10:37
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Обеспечить нормальный, управляемый рабочий процесс ВНС. Подготовку к первому заседанию VII Всебелорусского народного собрания обсудили на совещании у главы государства. Беларусь на пороге важнейшего политического события. Высший орган народовластия соберется в новом статусе уже на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение-1

Еще в феврале был создан оргкомитет по подготовке и проведению ВНС. В его состав вошли ряд высших должностных лиц, руководство министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также представители иных госорганов. Президент требует ответственных предусмотреть все до мелочей: от оформления города до меню делегатов. Все для того, чтобы обеспечить эффективную работу Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Оргкомитет был создан. Как мне докладывают постоянно, собирались, работали, выработали основные документы, они мне доложены. Но есть ряд вопросов, которые касаются постоянного Президиума, заместителей председателя (надо было бы посоветоваться, каким образом мы будем предлагать Всебелорусскому народному собранию формировать их). Словом, обеспечить нормальный, управляемый рабочий процесс ВНС, начиная от оформления города (без всякого перебора, чтобы мы не тратили лишние деньги на пустоту) до зала заседания. Со многими я переговорил, кто непосредственно этим занимается. Сегодня хотел бы в этом кругу услышать ваши предложения и вопросы. Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питанием и проживанием и заканчивая обеспечением необходимыми материалами для работы. Что в этом плане сделано? Что еще предстоит сделать?

Лукашенко: к делегатам ВНС должно быть внимательнейшее отношение-7

Весь состав участников ВНС уже сформирован, доложил на совещании премьер-министр Роман Головченко, который возглавляет оргкомитет. Процедуры избрания делегатов прошли в полном соответствии с законом, ими стали 1 162 человека. Еще 715 человек в числе приглашенных лиц. Все они заслуженные представители белорусского общества. Помимо этого, участие в заседании примут иностранные граждане: представители межгосударственных интеграционных объединений и дипломаты.

Всебелорусское народное собрание созывалось уже шесть раз. Впервые 24-25 апреля ВНС пройдет в конституционном статусе. Такое решение белорусы приняли на референдуме. Высший представительный орган народовластия будет определять стратегические направления развития общества и государства, обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # Роман Головченко

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