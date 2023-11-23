Азарёнок: нас не удалось уничтожить и раздробить. Наш Президент всегда выступал за усиление роли ОДКБ

Григорий Азаренок, СТВ:

Итоги: удалось увеличить роль ОДКБ в мире, удалось не допустить раздрая в Организации, на что был расчет наших партнеров и коллег на Западе. То есть они все время нам подкидывали всякую гадость. Конечно, главная была на Южном Кавказе. Тем не менее лидеры собрались и обсуждают текущие проблемы.

Андрей Лазуткин, политолог:

Понятно, что есть проблемы фронта, а есть проблемы тыла. Сегодня Средняя Азия – один большой тыловой район для России. Что там может быть? Все что угодно: оргпреступность – это наркотрафик. Это проблемы с Афганистаном, это проблемы между членами ОДКБ на границе, это проблемы с Узбекистаном, которые происходят из-за воды, электроэнергии. Они там периодически друг друга обстреливают. Есть еще проблема терроризма, потому что сегодня эти группировки базируются в основном в республиках Средней Азии, всегда готовы приехать в Россию якобы на заработки. На самом деле провести какие-то теракты. И если Россия не может превентивно работать и все это фильтровать, то, конечно, все это без всякого буфера пойдет туда, в РФ. И вот это сфера ответственности наших союзников на Востоке. Ну а что касается нас, здесь, на Западе, Россия сегодня ведет войну.

Григорий Азаренок:

Давайте обозначим. ОДКБ что имеет на своих границах? На белорусской границе – НАТО, Польша, на юге боевые действия – Украина. На наших южных границах ОДКБ – это Афганистан. Он граничит с Таджикистаном напрямую. Это поток оружия, это поток наркотиков, которые со времен американского триумфа там не прекращается. Это поток террористической угрозы. Значит, армянская проблема... То есть очень много ситуаций, которые надо решать. Все они направлены против России, против Беларуси. Наш Президент всегда выступал за усиление роли ОДКБ. Мы помним, и на других мероприятиях, посвященных СНГ, экономике, ЕАЭС. Мы всегда выступаем за максимально тесное сплочение, максимальное единство. Сейчас заслугой может быть то, что не удалось нас уничтожить и раздробить, как хотели, как хотели, подкидывая вот эти проблемы. И постепенное усиление роли.

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