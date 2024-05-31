Без цифры никуда. Как гаджеты используют в лесном хозяйстве?

Мы знаем из детства: лес – это сложный организм. Он состоит из разных частей, каждая из которых имеет свое значение. Сломать этот организм быстро и просто, ведь он довольно хрупкий. О том, как не только сохранить, но и приумножить лесное достояние, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какова роль цифровых помощников в работе государственной лесной охраны?
Андрей Таркан, генеральный директор РУП «Белгослес»:
Без цифры, наверное, в наше время уже никуда, в том числе в лесном хозяйстве. Лесное хозяйство не отстает от развития цифровых технологий. Сейчас много используют специальных приборов для ведения лесного хозяйства, отвода лесосек, руба главного пользования. Вообще, различные гаджеты – это такая уже сейчас составляющая часть любого специалиста лесного хозяйства.
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