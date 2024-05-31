Без цифры никуда. Как гаджеты используют в лесном хозяйстве?

Мы знаем из детства: лес – это сложный организм. Он состоит из разных частей, каждая из которых имеет свое значение. Сломать этот организм быстро и просто, ведь он довольно хрупкий. О том, как не только сохранить, но и приумножить лесное достояние, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какова роль цифровых помощников в работе государственной лесной охраны?