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Без цифры никуда. Как гаджеты используют в лесном хозяйстве?

31 мая 2024 19:43
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Мы знаем из детства: лес – это сложный организм. Он состоит из разных частей, каждая из которых имеет свое значение. Сломать этот организм быстро и просто, ведь он довольно хрупкий. О том, как не только сохранить, но и приумножить лесное достояние, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какова роль цифровых помощников в работе государственной лесной охраны?

Без цифры никуда. Как гаджеты используют в лесном хозяйстве?-1

Андрей Таркан, генеральный директор РУП «Белгослес»:
Без цифры, наверное, в наше время уже никуда, в том числе в лесном хозяйстве. Лесное хозяйство не отстает от развития цифровых технологий. Сейчас много используют специальных приборов для ведения лесного хозяйства, отвода лесосек, руба главного пользования. Вообще, различные гаджеты – это такая уже сейчас составляющая часть любого специалиста лесного хозяйства.

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# Государственная лесная политика # общество # Наталья Надольская

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