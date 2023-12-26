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Азарёнок: мы дружим с Арменией и Азербайджаном благодаря авторитету нашего Президента и его опыту

26 декабря 2023 20:31
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим итоги уходящего 2023 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Азарёнок: мы дружим с Арменией и Азербайджаном благодаря авторитету нашего Президента и его опыту-1



Григорий Азаренок, СТВ:
Беларусь своей тонкой политикой, настоящей дипломатией мирового уровня и благодаря в том числе авторитету нашего Президента и его опыту, мы смогли в этом 2023 году, который стал роковым для судьбы Нагорного Карабаха и всей этой ситуации, мы смогли не испортить отношения ни с Арменией, ни с Азербайджаном. Конечно, с Азербайджаном у нас традиционно хорошие.

Андрей Лазуткин, СТВ:
Какой подтекст этого всего? Говорят, что сегодня идет финальная стадия подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Ну, какой он будет: это однозначно признание всей территории в составе Азербайджана без какой-либо автономии, без каких-либо оговорок. И что важно для Азербайджана, должна быть ликвидирована НКР и все ее органы. То есть это все должно по условиям мирного договора прекратить свою работу. И Пашинян сегодня как бы эти задачи и решает. То есть они там, скажем так, борются со своей внутренней оппозицией армянской. Оппозиция – это карабахские армяне, то есть, по сути, эту войну проиграли. Сегодня уже обвиняют русских в том, что война проиграна была, и обвиняют самих карабахских армян, которые типа плохо оборонялись. Это линия пашинянская.

Что касается наших отношений, вы знаете, что была встреча Пашиняна и Тихановской, то есть какие советники советуют такое делать? То есть понятно, что они подошли, обменялись какими-то фразами. Но тем не менее это жесты, которые здесь, в Беларуси, не сильно поняли.

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# Государственная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин

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