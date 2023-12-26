Лазуткин: «Над миграционным рынком в Литве пытаются установить контроль, кто будет на нём зарабатывать»

Кризис дипломатии и внутренней политики – в Литве разгорается конфликт между президентом и правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правящая партия Литвы «Союз Отечества» планирует выдвинуть на президентских выборах своего кандидата, который сегодня занимает пост премьер-министра. Этому противодействует действующий президент Науседа, поэтому инициативы правительства начали блокироваться, а председатель правящей партии Ландсбергис и Науседа теперь публично выясняют отношения по поводу неэффективных мер в отношении Беларуси, «российской угрозы» и неназначения литовского посла в Польше. Как пишут литовские СМИ, впервые в истории независимой Литвы внешняя политика и политика безопасности столь опрометчиво и цинично превращены в площадку для самопиара. Подробности в авторской рубрике Андрея Лазуткина «Занимательная политология». Кто контролирует литовские банки?

Андрей Лазуткин, политолог:

В Литве действуют три частных банка, которые вместе контролируют 70 % рынка. Это Swedbank, скандинавский банк SEB и эстонский банк Luminor. Но если по цепочке посмотреть акционеров этих банков, то все три относятся к одной финансовой группе в Швеции. А владеют этой группой американские управляющие компании. Самая известная – BlackRock, вторая по капитализации – Vanguard. То есть финансовый сектор Литвы контролирует одна американская структура. Казалось бы, это же хорошо, когда в доме один хозяин. Но внешний игрок, получая монополию на рынке, сразу увеличивает себе прибыль. Поэтому в Литве сегодня самые дорогие в еврозоне ипотечные кредиты (примерно в два раза дороже, чем в среднем по ЕС), а доход по депозитам в три раза ниже, чем в среднем по еврозоне. И это вымывает оборотные средства из литовских предприятий. Как бы вы ни работали, люди и промышленный капитал будут утекать из страны. Поэтому там сделали ставку на восточную программу, переманивают к себе белорусских дальнобойщиков и фирмы айтишников, потому что своей рабочей силы не хватает. «В Литве официально работает примерно 60 тысяч белорусов»

Андрей Лазуткин:

Но что получилось дальше? Считается, что в Литве сегодня официально работает примерно 60 тысяч белорусов. 50 тысяч из них – это водители-дальнобойщики и строители. Не все они там живут постоянно, кто-то перемещается туда-сюда, кто-то заключал фиктивные браки. И над этим миграционным рынком пытаются установить контроль, кто будет на нем зарабатывать. И мы видим острый конфликт в правительстве Литвы вокруг белорусской темы. Есть точка зрения, что надо полностью закрыть въезд белорусов, якобы из-за проникновения шпионов, отбирать шенген и вид на жительство. А есть вторая точка зрения, что мы же кормим у себя белорусское правительство в изгнании, и если не давать белорусам визы, они все просто поедут в Польшу. Но на самом деле одна группа хочет закрыть рынок трудовой миграции и влиять на литовские транспортные компании, а вторая пытается сохранить за собой канал контактов с американцами и еще иметь контроль над белорусами внутри страны, мол, будете получать визу только по нашей рекомендации. Понятно, что для них это форма торговли визами. «Написать под роспись, что вы за Украину». Зачем в Литве «фильтруют» белорусских рабочих?