Лукашенко принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ. Достижения Содружества за 2023-й

Неформальный cаммит глав государств СНГ в России. Это уже своего рода традиция, позволяющая подвести итоги уходящего года и обсудить перспективы развития интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом проведения мероприятия был выбран Константиновский дворец в Стрельне. Ныне он известен как «Дворец конгрессов».

Прежде чем прибыть туда, Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом Азербайджана. Серьезный разговор состоялся и с нашим послом в России. Речь шла как о двустороннем сотрудничестве, так и о взаимодействии в рамках интеграционных объединений. Напомним, накануне в Санкт-Петербурге лидеры стран ЕАЭС подписали декларацию «‎Евразийский экономический путь»‎. Она обрисовывает развитие экономических процессов до 2030 года и контуров интеграции еще на 15 лет вперед. Укрепление сотрудничества – тема и сегодняшнего неформального саммита СНГ. Все подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Неформальный саммит СНГ проходит в знаковой резиденции русских правителей. Так и называют – русский Версаль. Хотя мне он чем-то напоминает наш Ружанский дворец Сапег. Константиновский дворец вобрал в себя все элементы русской истории: величие дома Романовых, революционные пертурбации и лихолетье блокады. Теперь это, конечно, один из знаковых архитектурных комплексов Петербурга. В интерьерах – шедевры искусства: Серов, Брюллов, Репин. Чем не подходящее место для идеальной картинки Содружества во время встречи перед Новым годом?

Собрав на традиционную предновогоднюю встречу коллег по СНГ, Владимир Путин провел экскурсию по знаковым местам. В Петербурге их сотни: не на один саммит хватит. Но культурную часть встречи в верхах Александр Лукашенко прогулял вместе с Ильхамом Алиевым. Решили поработать. В прошедшее воскресенье близкий друг и коллега нашего Президента отмечал день рождения. Тогда лидеры тепло пообщались по телефону. А сегодня еще в более теплой атмосфере северной столицы главы государств провели дружескую встречу и переговоры. Белорусский лидер получил приглашение посетить Азербайджан. «Мы с удовольствием собираемся приехать!» Лукашенко ответил на приглашение Алиева посетить Азербайджан.

Пока коллеги в помпезных интерьерах, главы Беларуси и Азербайджана, строят большие планы, белорусы могут поучаствовать в строительстве и модернизации инфраструктуры Карабаха. Для Баку это приоритетное направление. Между странами создана межправкомиссия. Ей поставлены задачи: планы кооперационной работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ВПК. Еще более объемно Первый сегодня обсудил вопросы экспорта и работу на российском и на пространстве ЕАЭС. Лукашенко обсудил с Крутым вопросы дальнейшей работы в ЕАЭС и экспорт белорусских товаров. По поручению Президента определено 75 чувственных позиций, которые охватывают 70 % белорусского экспорта в Россию. Эти показатели постоянно мониторят. По восьми из них есть небольшое снижение. Конкуренция.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Давление серьезное, вы видите темпы роста товарооборота России с Китаем, Индией, другими странами Азии. Поэтому Президент прямо спросил, нет ли здесь ущемления наших интересов, не теряем ли мы какие-то товарные группы или товарные ниши. В целом у нас рост физических поставок в Россию в этом году составляет 131 %. Мы в прошлом году выросли на 9 процентных пунктов, плюс 31 % в этом. Очевидно, что в целом ситуация выглядит неплохо.