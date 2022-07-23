Азарёнок: «Чем больше санкций, тем больше литовцев, латышей и поляков штурмуют границы и магазины»

Интервью белорусского Президента французскому агентству «Франс Пресс» анализируют политологи и эксперты в нашей стране и за рубежом. Александр Лукашенко дал свою оценку происходящим в мире событиям. Мы живем в поистине переломное время, старый миропорядок трещит по швам. И только сильные государства смогут устоять и найти свое место в новом мироустройстве. Об этом авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Смысл и лозунг неизменны. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Вы знаете, зачем в свое время придумали духи? Парфюмы, одеколоны, туалетную воду. Дело в том, что их родина, Французская империя Бурбонов, входила в число цивилизованных стран, наследников Рима, как они привыкли себя считать. Правда, корона Карла, как потом оказалось, была сделана из обычного металла, а не гвоздя, которым прибивали к кресту Господа, и империя оказалась нелегитимной, но тем не менее. Самомнение у них всегда было на высоте холмов Иерусалима. И зачем же им нужны были духи, одеколоны, туалетные воды? Как так получилось, что изысканные элегантные французы дошли в этом искусстве до ювелирного совершенства? А если верить фильму «Парфюмер», для этого дела не жалко было и человечинкой пожертвовать. А дело в том, что в просвещенной Европе… очень воняло. Жутко. Сильно. Невыносимо. Папа Римский в одно время закон издал – мол, частое омовение смоет Божью благодать. А вот мы были тогда под санкциями. Отлучены, так сказать, от цивилизованного мира. И такие все лапотные, дикие, убогие, не познали мы прелести душистых вод. Они нам были просто не нужны. Мы в баньке парились.

Смотрите в видеоматериале. Это Петр I и французский и английский лекари. Уж не знаю, каково им было, когда их отпарили тогда, но сейчас, видимо, история повторится.

Григорий Азаренок:

Вот это современная немецкая инструкция. Показаны четыре части тела, которые только и достойны того, чтобы встретиться с мылом. Веселый, но грязный мальчик держит в руках жовто-блакитны прапор. А надпись гласит, если коротко: моясь, ты помогаешь Путину. Почти что смываешь Божью благодать. Вы думаете, это забавно? Согласно опросу, 62 % жителей Германии стали мыться реже. Нет, я не думаю, что это желание подражать гидным украинцам. Просто у них там кризис начинается. И вот вам новые инструкции. От издания Bild.

– Экономия отопления. Ваше тело не заметит понижение тепла на 2 градуса.

– Экономия во время готовки. Для приготовления пищи используйте остаточное тепло от духовки или плиты.

– Экономия энергии. Выключайте телевизор от сети с помощью переключаемой розетки. Все дело в том, что мы-то, конечно, сиволапые и отсталые, ВВП у нас там не такой. Инклюзия, релевантность, эмансипация – все это не на уровне. Но, как говаривал один великий политик, жрать что будете? Айфоны на хлеб не намажешь. А все оказалось в простом: раздеваться надо и работать. Тогда не замерзнешь. А дешевые нефть и газ – тому порукой. И потому из благословенных европ, из демократического рая ломанулись к нам тысячи людей. Латыши, поляки, литовцы. Они не в курсе, что Науседа вручил одной женщине удостоверение, а Дуда – ключи от сарая. Они, может, и не против демократии и прав кого-то, но кушать-то хочется. А там инфляция бьет столетние рекорды. У нас тоже цены растут, мы не скрываем, но против нас драконовские, удушающие санкции всего цивилизованного мира. Но как-то так получается, что чем больше санкций, тем больше литовцев, латышей и поляков штурмуют границы и магазины. Спички, соль, мука, бензинчик. Как-то так получилось, что диктаторское дешевле.

От экономических сводок можно перейти к метеорологическим. Европа и Америка. 37, 38 и даже 42. На Западе настоящий ад. Пекло. Это наступает полковник Жара. Но больше они помнят о том, что есть генерал Мороз. И скоро его время. Они рассчитывали, что уже в апреле наша экономика рухнет, что мы будем голодать, что пойдем по миру с протянутой рукой, что возмущенные голодные массы выйдут на улицы. Пересмотрели они советских фильмов, наверное. Мать с голодным ребенком на баррикадах в Петрограде идет на казацкие штыки. Но на самом же деле было не так. А теперь сами угодили в ту яму, которую копали нам. И пошли, как фишки в домино, падать их говорящие головы. Борису сказали, что устали, уходи. Итальянский премьер – больше не премьер. Уже сгущаются тучи над Макроном. И даже обиженную ливерную колбасу, как его назвал украинский посол, стали тянуть под очередной секс-скандал, коими западная медиакратия отсекает политические головы. Но нам ли обо всех этих людях сожалеть? Просто на свалку истории отправляются очередные политические соперники Лукашенко. Те, кто хотел его свергнуть, несть им числа. Клинтон и супруга, Буш первый и Буш второй, Обама, Кондолиза, Пол Вулфовиц, Блэр, Мэй, Баррозу, Вестервелле, Ханс-Георг Вик. Сотни, сотни евро-, амеро- и афродеятелей хотели свалить нашего Президента. И мы всегда и с легкостью отвечаем им.

Hasta la vista, baby.

Досвидос. Григорий Азаренок:

А теперь снова Петр I. Когда-то он задавался очень простым вопросом. Смотрите в видео.

Дело в том, что очень в последнее время в рядах збеглых, беглых, прибеглых и совсем отбеглых произошло много интересного. Потрепанные каліноўцы наехали на фонд «бандсол» Стрижака. Он украл деньги. Это банально. Ну, надо же как-то содержать хозяйку собачки Коки Сашеньку Звереву, которая уже даже не играет роль девушки Эдика, сына Вити, злой бабы Бабарыки, вора. А вот исповедь хулигана, точнее лысого.

Мы поднимали этот вопрос уже. За два года примерно выделено около 120-130 миллионов евро, белорусам выделено. Мы не знаем, каким образом они распределяются, мы не знаем, кто и как их распределяет и по каким принципам. И если говорить бизнес-категориями, по KPI, по эффективности, в том числе использования средств, которые выделяются белорусскому народу на эту борьбу, то мы должны признать, что это абсолютно не эффективная оказалась стратегия, стратегия поездок многочисленных. Три раза в Албанию, четыре раза – Португалия, два десятка раз – Германия, Франция и так далее. Это неэффективная стратегия, мы это должны признать. Григорий Азаренок:

И как это можно прокомментировать? Я – не возьмусь. Просто нет у меня того молодецкого задора, с которым расправляется с этой публикой дед Зянон.

Бяруцца людзі, якія гаварылі адно, другое, трэцяе. Цяпер яны будуць гаварыць чацвёртае. Потым пераспрачаюцца між сабой за грошы, каму далі больш, каму менш і гэтак далей. Гэта маргіналы, якія паказалі сваю поўную неадпаведнасць у палітыцы. Григорий Азаренок:

Сказал, как припечатал. А о теперь о высоком. О важном. О сильном. О нашем Президенте. «Я мечтал о славянском государстве». Лукашенко о союзе с поляками, словаками и болгарами. Подробности.

Александр Лукашенко не испугался. Несмотря на предупреждения руководителей НАТО о том, что в Белграде ему не будет гарантирована безопасность, он все-таки прилетел в югославскую столицу. Прилетел с одной целью – хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир в Югославии.

Николай Бурляев, народный артист России:

В 1999 году, когда 19 стран, так называемых цивилизованных стран, бомбили Югославию, мы оказались почти параллельно в Югославии с Александром Григорьевичем. Я видел ту благодарность сербского народа к этому политику, который единственный практически не предал, тогда как Россия предала в лице нашего бывшего министра иностранных дел Козырева, который теперь пригрелся в Америке. Он просто продал сербов в ООН, вверг нас всех в санкции, эмбарго против единокровного, единоверного нашего народа, сербского народа. А Александр Григорьевич как очень умный политик-славянин, патриот, понимал, что такое сербский народ и что они делают. Он понимал, что Сербия православная – это западная граница православия, что они оберегают нас, что у них репетируется то, что потом попробуют применить и у нас. И в России, и в Украине, да и в Беларуси. Сценарий один.

Григорий Азаренок:

Мы сейчас самим нашим существованием оправдываем этот мир в глазах Господа. И ради праведника он мир пощадит. Александр Лукашенко выразил то, что однажды почувствовал великий гений Федор Тютчев. Но знайте, гости дорогие,

Вы здесь не гости, вы – свои!

Вы дома здесь, и больше дома,

Чем там, на родине своей, –

Здесь, где господство незнакомо

Иноязыческих властей. Что их так пугает? За что они ненавидят нас? Там, где господство иноязыческих властей. Хотя враждебною судьбиной

И были мы разлучены,

Но все же мы народ единый,

Единой матери сыны;

Но все же братья мы родные!

Вот, вот что ненавидят в нас!

Вам не прощается Россия,

России – не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,

Что вся славянская семья

В лицо и недругу и другу

Впервые скажет: «Это я!»