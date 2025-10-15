В Кобринском районе прокуроры обнаружили останки не менее 12 жертв фашизма

Преступление без срока давности. В Кобринском районе прокуроры обнаружили останки не менее 12 мирных жителей, которые были расстреляны немецкими карателями в 1942 году. Захоронение находится вблизи деревни Запруды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуроры изучили в архивах акты послевоенных лет и установили имена не менее 30 расстрелянных мирных жителей. Недалеко от места захоронения находился полицейский участок оккупационных властей. Свидетельства родственников, очевидцев тех страшных событий помогли отыскать точное место – в лесу на краю деревни. В одной из могил обнаружили останки ребенка 7-10 лет. Несмотря на юный возраст, он помогал партизанам и был связным.

Алексей Ковенко, заместитель начальника Кобринского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз: В ходе раскопок были обнаружены останки не менее 12 человек периода Великой Отечественной войны, среди которых мужчины, женщины и один ребенок возрастом не более 10 лет. Данные останки будут направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сергей Мешечко, прокурор Кобринского района:

Вблизи полицейского участка были расстреляны не менее 35 местных жителей по подозрению в связи с партизанами. Примерное место было установлено, после чего здесь были произведены поисковые работы в ходе которых установлены два захоронения, в которых имеется не менее пяти и семи лиц соответственно.

На месте захоронения работают военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона, а также следователи и судебные эксперты. Предстоит установить точное число погибших и обстоятельства смерти. В Кобринском районе впервые обнаружили ранее неизвестное место захоронения мирных жителей с начала расследования дела о геноциде белорусского народа.