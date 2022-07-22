Лукашенко и Путин согласовали кандидатуру нового посла Беларуси в России

Расширение двустороннего сотрудничества стало ключевой темой телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Основные темы связаны с экономикой. Речь в частности шла о конкретных проектах по импортозамещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудили главы государств также и международную повестку. Отдельно президент России проинформировал белорусского коллегу о прошедших переговорах в Тегеране. Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за поддержку нашего национального авиаперевозчика. Кроме того, согласовали лидеры стран вопрос назначения нового посла Беларуси в России. Предварительное согласие белорусской стороной уже получено.