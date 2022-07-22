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Лукашенко и Путин согласовали кандидатуру нового посла Беларуси в России

22 июля 2022 09:38
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Расширение двустороннего сотрудничества стало ключевой темой телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Основные темы связаны с экономикой. Речь в частности шла о конкретных проектах по импортозамещению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин согласовали кандидатуру нового посла Беларуси в России-1

Обсудили главы государств также и международную повестку. Отдельно президент России проинформировал белорусского коллегу о прошедших переговорах в Тегеране. Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за поддержку нашего национального авиаперевозчика. Кроме того, согласовали лидеры стран вопрос назначения нового посла Беларуси в России. Предварительное согласие белорусской стороной уже получено.

Лукашенко и Путин согласовали кандидатуру нового посла Беларуси в России-4

Владимира Семашко на этой должности сменит заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой. В свое время именно он непосредственно занимался разработкой союзных программ по расширению интеграции. Обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин во время разговора и график предстоящих контактов.

# Беларусь-Россия # Владимир Путин # Дмитрий Крутой # Владимир Семашко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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