Представитель Беларуси при ООН: «Нас слушают. Слышат ли нас, это я комментировать не могу»

Подведены итоги семинара руководителей дипломатических представительств Беларуси. Импортозамещение, логистика перевозок, наращивание экспорта – эти вопросы стали основными во время недельной учебы послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь находится в эпицентре разлома мира. В условиях непростой геополитической ситуации дипломатам необходимо отстаивать долгосрочные интересы со всеми странами и организациями, в том числе и недружественными. Трудности вокруг нашей страны не должны останавливать работу посольств.

Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии и по совместительству в Хорватии, Боснии и Герцеговине:

Требования сегодня к дипломатам высочайшие, они базируются на одном важнейшем качестве – преданность Отечеству. Сегодня жизнь выверяет каждого из нас на это качество. Связь с отечеством, отстаивание национальных интересов порой в очень сложных условиях. Это основа, которая должна быть.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

В Организации Объединенных Наций нас слышат. Мы активно очень пользуемся всеми возможностями для донесения нашей позиции. Нас слушают. Слышат ли нас, это я комментировать не могу. В неформальном общении с послами других государств выражается поддержка тому курсу, который проводит Президент нашей страны. Мы активно работаем и не забываем про все остальные направления. Не зациклились только на южном направлении и продолжаем работу по всем тем направлениям, по которым мы очень активно работали, и Беларусь в этом смысле известна и слышна.