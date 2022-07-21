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«Ваша поддержка России тотальная?» Вот что ответил Александр Лукашенко

21 июля 2022 19:25
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Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.

«Ваша поддержка России тотальная?» Вот что ответил Александр Лукашенко-1

Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Позвольте, еще такой вопрос. Ваша поддержка, как вы сами говорите, России тотальная?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какая, что?

Алена Сырова, политический обозреватель:
И, конечно, можно было бы подумать, что Александр Лукашенко не расслышал формулировку собеседника, но как раз таки наоборот, слишком хорошо ее понял.

«Ваша поддержка России тотальная?» Вот что ответил Александр Лукашенко-4

Антуан Ламброскини:
Вы поддерживаете Россию во всех этих событиях?

Александр Лукашенко:
Нет. Какая же тотальная? Мы же не воюем.

Антуан Ламброскини:
Но вас попросили воевать?

Александр Лукашенко:
Меня?

Антуан Ламброскини:
Да.

Александр Лукашенко:
Никогда.

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