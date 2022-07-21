«Ваша поддержка России тотальная?» Вот что ответил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.

Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:

Позвольте, еще такой вопрос. Ваша поддержка, как вы сами говорите, России тотальная?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какая, что?

Алена Сырова, политический обозреватель:

И, конечно, можно было бы подумать, что Александр Лукашенко не расслышал формулировку собеседника, но как раз таки наоборот, слишком хорошо ее понял.