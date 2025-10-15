В Латвии начались очередные военные учения НАТО

Регионы Видземе, Земгале и Латгалия на месяц погрузятся в атмосферу военной нестабильности. До 12 ноября тяжелая техника и солдаты будут дислоцироваться в разных частях стран. Власти Латвии обратились к водителям с просьбой быть осторожными и предупредили о возможных перекрытиях магистралей. В свою очередь, граждане уже недовольны заторами, шумом военной техники, а также ощущением тревоги.