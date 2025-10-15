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В Латвии начались очередные военные учения НАТО

15 октября 2025 10:53
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Латвия превратилась в арену масштабных военных маневров НАТО. В стране стартовали учения Альянса под названием «Решительный воин», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии начались очередные военные учения НАТО-2

Регионы Видземе, Земгале и Латгалия на месяц погрузятся в атмосферу военной нестабильности. До 12 ноября тяжелая техника и солдаты будут дислоцироваться в разных частях стран. Власти Латвии обратились к водителям с просьбой быть осторожными и предупредили о возможных перекрытиях магистралей. В свою очередь, граждане уже недовольны заторами, шумом военной техники, а также ощущением тревоги.

# Военные учения # НАТО

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