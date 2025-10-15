Рыженков: Беларусь призывает Движение неприсоединения к единству в борьбе с неоколониализмом

Беларусь призывает страны к объединению, чтобы противостоять неоколониальным практикам Запада. С таким заявлением выступил глава МИД нашей страны на министерской встрече Движения неприсоединения в Уганде. Максим Рыженков принимает участие в пленарной дискуссии, посвященной «Углублению сотрудничества во имя общего глобального благосостояния», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул, что принципы многосторонности, взаимного уважения и равенства в основе Движения, сегодня как никогда актуальны в условиях нарастающей мировой нестабильности. По словам руководителя МИД, эту лодку раскачивают бывшие колониальные державы. Именно западные страны не только не соблюдают международные обязательства, но и пытаются навязать миру свою эгоистичную повестку.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

В политическом плане неоколониализм проявляется в военных интервенциях, вмешательстве во внутренние дела, организации «цветных революций» и неконституционной смене правительств. В экономике – в использовании односторонних принудительных мер, торговых и финансовых блокад, несправедливых тарифов против стран Движения. В культурной сфере неоколониализм чаще всего ассоциируется с «утечкой мозгов» – оттоке талантов и специалистов на Запад, где они становятся жертвами ложной политики мультикультурализма, которая на деле приводит к насилию и деградации.

Очерчивая контуры решительного ответа на эти вызовы, Максим Рыженков выделил три ключевых направления. Это активизация экономического взаимодействия между странами, использование потенциала новых влиятельных региональных объединений, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. А также признание Движения неприсоединения частью глобального большинства. Отметим, что подобную активную позицию в международном объединении Беларусь транслирует уже 27 лет. Движение неприсоединения – это более 120 стран, заинтересованных в построении справедливого и устойчивого миропорядка.