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Разговор о важном! В Полоцке продолжается масштабный семейный форум

15 октября 2025 11:09
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«Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство». В Полоцке продолжает работу семейный форум, организованный Советом Республики и Белорусской православной церковью. Событие – одно из центральных в рамках Недели родительской любви, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор о важном! В Полоцке продолжается масштабный семейный форум-2

Супружеские пары, парламентарии, представили государственной власти, священнослужители – к диалогу подключились порядка 300 человек. С приветственным словом к участникам форума обратилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

В центре внимания дискуссии – актуальные вопросы формирования и реализации семейной политики в Беларуси, популяризация института семьи. Участники делятся мнением по самым разным темам. В XXI веке семья в ее классическом понимании стала одной из мишеней западных технологов. О том, как противостоять вызовам времени, сохранить традиционные семейные ценности и преемственность поколений, а еще воспитать в детях правильные нравственные ориентиры – эти и другие вопросы обсуждают под сводами Софийского собора.

Разговор о важном! В Полоцке продолжается масштабный семейный форум-4

Татьяна Игнатюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Программа этого форума выстроена именно таким путем, что мы от сердца каждой личности идем к могуществу нашей нации. По-другому не может быть, потому что семья – это в нашем государстве приоритет развития. 

Разговор о важном! В Полоцке продолжается масштабный семейный форум-6

Павел Яцукович, многодетный отец:
Семья – это самое важное, самое ценное, что вообще есть в обществе. И вот эта пропаганда семейных ценностей, она должна быть везде, всюду. Мне кажется, на каждом километре дорог должны размещаться баннеры. 

Разговор о важном! В Полоцке продолжается масштабный семейный форум-8

Вадим Смолик, многодетный отец:
Обсуждалась поддержка именно семейных ценностей. Конкретно, чтобы семьи заводили детей, молодые семьи. Потому что молодежь сейчас такая, что в первую очередь стоит карьеру, а семейные ценности оставляют на потом. Именно сегодня поднимались такого уровня вопросы.

Поддержка семей с детьми, здоровье матери и ребенка – важнейшие приоритеты социальной политики Беларуси. В стране созданы все условия для жизни и воспитания детей, возводится жилье, детские сады, школы. Повышается качество и доступность образования и медицинской помощи. 

# форум # Государственная социальная политика # Многодетные семьи в Беларуси # Планирование семьи # Брак и семья

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