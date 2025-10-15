Дуров заявил, что ЕС лишает пользователей их права на приватность

По словам основателя Telegram Павла Дурова, права жителей ЕС – под угрозой из-за желания Парижа иметь доступ к онлайн-сообщениям, пишет РИА Новости.

На сегодняшний момент, как указывает бизнесмен, конфиденциальность осталась под защитой благодаря внезапной позиции Берлина. «Но свободы все еще под угрозой» по причине настаивания на полном доступе к информации в сообщениях со стороны французских властей.

Париж планирует принять в Евросоюзе законопроект, согласно которому провайдеры онлайн-услуг займутся мониторингом сообщений с целью выявлять материалы, где присутствуют сцены сексуального насилия над детьми.

Дуров считает, что меры властей Парижа направлены не на борьбу с преступностью, а на обычных людей.

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