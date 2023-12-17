Калийные удобрения, торговля и бизнес-форум. О сотрудничестве с Индией поговорили с Андреем Ржеусских
Что касается Индии, то это не самый простой рынок, но очень перспективный. Эта страна с каждым годом оттягивает на себя все больше финансового, экономического и политического внимания, и ее роль на мировой арене будет только расти. Какие перспективы для сотрудничества, и какие договоренности достигнуты на данный момент обсудили в студии программы «Неделя».
Но мы не с бухты-барахты решили схватиться за этого бенгальского тигра. Беларусь и Индия поступательно устанавливали контакты. Наш Президент был в этой стране трижды: 1997-й, 2007-й и 2017-й годы. А в 2015-м уже глава Индии приезжал в Минск. Ну, и это не считая других контактов на разных уровнях.
Но, как отмечают эксперты, чтобы раскрыть этот накопленный дипломатический и политический потенциал, нужны прорывные экономические проекты. Да, Индия имеет специфику. С наскока зайти не получится. Но для белорусских экспортеров в этой стране в прямом смысле много интересного.
Что сдерживает сотрудничество, как обстоят дела с поставками белорусских удобрений и как прошел бизнес-форум, об этом мы поговорим с нашим послом в Индии Андреем Ржеусским.
Ольга Коршун, СТВ:
Андрей Иосифович, добрый вечер. Спасибо, что согласились поговорить. На ваш взгляд, как современные реалии отразилась на двухсторонних контактах?
Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:
Если не вдаваться сильно в историю, то я думаю, что Индия всегда была готова. Готова и сейчас. И, наверное, в самой ближайшей перспективе будет готова сотрудничать с нами по многим направлениям. Был небольшой спад, связанный с объективными обстоятельствами, которые я уже упоминал: и санкционное давление, которое было оказано на нашу страну, и общемировой спад в логистических цепочках, связанный с конфликтом Украины и России. Но в этом году, несмотря на все усилия противодействия от многих западных стран, нам удалось достигнуть того, что было в предыдущие годы. Мы идем более чем 100 % от полного прошлого года за 10 месяцев текущего. Я считаю, что это не плохо.
Ольга Коршун, СТВ:
До санкций Индия была одним из основных потребителей белорусского калия. Что сейчас с этим вопросом?
Андрей Ржеусский:
Перспектива поставки калийных удобрений очень актуальна. Посольство также работает над тем, чтобы разблокировать поставки калийных удобрений в Индию, потому что от этого зависит цена не только в Индии, но и в различных странах региона.
Ольга Коршун, СТВ:
На неделе в Минске прошел белорусско-индийский бизнес-форум. Оцените его итоги.
Андрей Ржеусский:
В форуме приняло участие порядка 70 представителей в Минске. 40 из них были представителями/индийского бизнеса, которые специально поехали в Беларусь. Обсуждались вопросы разной направленности: фармацевтического производства, совместного производства и технологии выделки кожи, туристическая направленность, вопросы переработки сельхозпродукции. Конкретный есть интерес. Насколько я знаю, я разговаривал с директором центра, и центр остался очень доволен. Я обязательно встречусь с руководством, которое было в Минске. И мы обсудим, что нужно со стороны посольства предпринять, чтобы те договоренности, которые были достигнуты, осуществлялись.
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