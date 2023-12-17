Калийные удобрения, торговля и бизнес-форум. О сотрудничестве с Индией поговорили с Андреем Ржеусских

Что касается Индии, то это не самый простой рынок, но очень перспективный. Эта страна с каждым годом оттягивает на себя все больше финансового, экономического и политического внимания, и ее роль на мировой арене будет только расти. Какие перспективы для сотрудничества, и какие договоренности достигнуты на данный момент обсудили в студии программы «Неделя».

Но мы не с бухты-барахты решили схватиться за этого бенгальского тигра. Беларусь и Индия поступательно устанавливали контакты. Наш Президент был в этой стране трижды: 1997-й, 2007-й и 2017-й годы. А в 2015-м уже глава Индии приезжал в Минск. Ну, и это не считая других контактов на разных уровнях.

Но, как отмечают эксперты, чтобы раскрыть этот накопленный дипломатический и политический потенциал, нужны прорывные экономические проекты. Да, Индия имеет специфику. С наскока зайти не получится. Но для белорусских экспортеров в этой стране в прямом смысле много интересного. Что сдерживает сотрудничество, как обстоят дела с поставками белорусских удобрений и как прошел бизнес-форум, об этом мы поговорим с нашим послом в Индии Андреем Ржеусским. Ольга Коршун, СТВ:

Андрей Иосифович, добрый вечер. Спасибо, что согласились поговорить. На ваш взгляд, как современные реалии отразилась на двухсторонних контактах?

Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:

Если не вдаваться сильно в историю, то я думаю, что Индия всегда была готова. Готова и сейчас. И, наверное, в самой ближайшей перспективе будет готова сотрудничать с нами по многим направлениям. Был небольшой спад, связанный с объективными обстоятельствами, которые я уже упоминал: и санкционное давление, которое было оказано на нашу страну, и общемировой спад в логистических цепочках, связанный с конфликтом Украины и России. Но в этом году, несмотря на все усилия противодействия от многих западных стран, нам удалось достигнуть того, что было в предыдущие годы. Мы идем более чем 100 % от полного прошлого года за 10 месяцев текущего. Я считаю, что это не плохо. Ольга Коршун, СТВ:

До санкций Индия была одним из основных потребителей белорусского калия. Что сейчас с этим вопросом? Андрей Ржеусский:

Перспектива поставки калийных удобрений очень актуальна. Посольство также работает над тем, чтобы разблокировать поставки калийных удобрений в Индию, потому что от этого зависит цена не только в Индии, но и в различных странах региона.