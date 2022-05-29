Андрей Лазуткин: поляки считают деньги. Их задача – выкачать из Украины рабочую силу

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. Но есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Зеленскому необходимо сейчас предоставить права полякам, чтобы это выглядело как двусторонний договор. Именно поэтому он пошел на такой достаточно непопулярный для Украины шаг. Украинцы спросят: а почему нами будут командовать поляки, почему нашими предприятиями будут руководить польские структуры и почему граждане Польши, получают, допустим, все права украинцев, но при этом не обязаны служить в нашей армии, защищать территорию?

Надо понимать, что поляки считают деньги, их задача – не взять на баланс какую-то территорию, которую они будут кормить, снабжать, обучать, обувать. Их задача – выкачать оттуда рабочую силу и уже потом, что останется, они посмотрят, либо вывести какие-то предприятия, станки, машины, может быть, какие-то ценности. Только в этом плане они получат некую прибыль. А если они эту территорию забирают себе, как говорят некоторые наши эксперты, то они получают сразу же огромные убытки, потому что вопрос, как это все снабжать, как людям выплачивать зарплату. Безусловно, для Польши это не самый хороший вариант.

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