Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для жителей Литвы и Латвии

Новости Беларуси. Поcле саммита ЕАЭС Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости совещание с представителями правительства и Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из основных акцентов во время обсуждения был сделан на работе по противодействию санкциям. Также речь шла о функционировании финансового сектора, состоянии дел на крупных промышленных предприятиях.

Отдельной темой разговора стали договоренности по итогам недавней встречи лидеров Беларуси и России. Речь о работе над совместными проектами в сфере импортозамещения и военно-техническом сотрудничестве. Обсуждался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.