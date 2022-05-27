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Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для жителей Литвы и Латвии

27 мая 2022 19:24
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Новости Беларуси. Поcле саммита ЕАЭС Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости совещание с представителями правительства и Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из основных акцентов во время обсуждения был сделан на работе по противодействию санкциям. Также речь шла о функционировании финансового сектора, состоянии дел на крупных промышленных предприятиях.

Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для жителей Литвы и Латвии-1

Отдельной темой разговора стали договоренности по итогам недавней встречи лидеров Беларуси и России. Речь о работе над совместными проектами в сфере импортозамещения и военно-техническом сотрудничестве. Обсуждался и вопрос строительства белорусского порта на российской Балтике.

Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для жителей Литвы и Латвии-4

Учитывая тот факт, что среди участников совещания был и министр иностранных дел, Александр Лукашенко актуализировал задачи для внешнеполитического ведомства. В первую очередь в контексте доведения до партнеров белорусской позиции по актуальным вопросам. А вот что касается взаимодействия с соседними странами, обсуждалась работа в рамках продленного до конца года права безвизового въезда и пребывания в Беларуси для граждан Литвы и Латвии.

Александр Лукашенко поручил снять все барьеры для жителей Литвы и Латвии-7

Глава государства поручил снять все барьеры для жителей этих соседних стран. В том числе Президентом принято решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в нашу страну. Правительству поручено по итогам полугодия организовать расширенное заседание под председательством главы государства, где уже конкретно и предметно рассмотрят все актуальные вопросы. Администрации Президента поручено организовать работу по контролю над ситуацией в экономике в целом с формированием глубокого анализа.

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# Международная политика # Владимир Макей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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