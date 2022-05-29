Политолог: западной Украиной Польша не ограничится. Будет изменение роли Польши в ЕС

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. Но есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Киевский режим на протяжении 5-7 лет демонстрировал агрессию в отношении Беларуси
Петр Петровский, политолог:
Мы помним прорывы на границе в 2017 году, помним различного рода шпионы типа Шаройко, мы помним, сейчас идет дело банды Автуховича, кто эту банду финансировал, кто ее подготовил и внедрил в Беларусь. И таких вещей достаточно много, то есть киевский режим на протяжении последних 5-7 лет демонстрировал свою агрессию в отношении суверенитета и независимости Республики Беларусь.
«Польша подчиняет себе Украину, но не берет никакой ответственности»
Петр Петровский:
Закрепляется политический протекторат Украины, то есть Польша подчиняет себе Украину, но не берет никакой ответственности. То есть платить пенсии должно украинское правительство, защищать Украину должны украинские войска, а все сливки будет собирать Польша. То есть это такая периферия Польши псевдогосударственная, протекторат.
Потоки украинских беженцев – их уже в Польше почти 4 миллиона. Но обещанные блага поляки резко начали отменять. И бесплатный проезд в общественном транспорте, наверное, самое малое из бед.
«Западной Украиной Польша не ограничится»
Петр Петровский:
Западной Украиной Польша не ограничится. Западная Украина – это не богатое место ресурсами и населением. Более того, проблемы с населением, с определенными нацистскими взглядами, имеющие определенный шлейф и Волынской резни, и похожих проблем с поляками Галиции. А вот взять больше, если мы посмотрим на их карты, до Днепра дойти, это, мне кажется, их главная задача. Почему? Потому что это будет изменение роли и места Польши внутри Европейского союза.
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