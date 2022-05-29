Политолог: западной Украиной Польша не ограничится. Будет изменение роли Польши в ЕС

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. Но есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Петр Петровский, политолог:

Мы помним прорывы на границе в 2017 году, помним различного рода шпионы типа Шаройко, мы помним, сейчас идет дело банды Автуховича, кто эту банду финансировал, кто ее подготовил и внедрил в Беларусь. И таких вещей достаточно много, то есть киевский режим на протяжении последних 5-7 лет демонстрировал свою агрессию в отношении суверенитета и независимости Республики Беларусь.

«Польша подчиняет себе Украину, но не берет никакой ответственности»

Петр Петровский:

Закрепляется политический протекторат Украины, то есть Польша подчиняет себе Украину, но не берет никакой ответственности. То есть платить пенсии должно украинское правительство, защищать Украину должны украинские войска, а все сливки будет собирать Польша. То есть это такая периферия Польши псевдогосударственная, протекторат.

Потоки украинских беженцев – их уже в Польше почти 4 миллиона. Но обещанные блага поляки резко начали отменять. И бесплатный проезд в общественном транспорте, наверное, самое малое из бед.

«Западной Украиной Польша не ограничится»