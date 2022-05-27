Елфимов: Байден знает, что такое нацбаты и что они с голоду не умрут, отобрав последний кусок у плачущего младенца

Время для «Международного эксперта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вадим Елфимов рассуждает на тему, как США пытаются найти способ вывезти из хранилищ Украины 20 миллионов тонн зерна.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. В годы Гражданской войны в Украине, где больше всего развелось всяких крестьянских банд, гуляй-республик и обыкновенных националистов, родилась эта поговорка. Не от хорошей жизни, конечно. Вот она: «Ой, тетенька, дай-ка воды напиться, а то так жрать охота, что спать негде». Понятно, почему мирные жители «малевнычей» боялись всякого ночного стука в окошко – того и гляди, приблудные бандиты из хаты выкинут, предварительно сожрав все съестные припасы. Отсюда еще одна народная пословица: «Тиха украинская ночь! Но сало лучше перепрятать». Неизвестно, откуда нынешний американский президент Байден понабрался украинского фольклора. Возможно, в американском и украинском характерах есть что-то общее и ему просто импонирует жесткий меркантилизм и неуемный аппетит его нынешних «подопечных», которых он всех решил отправить в лучший мир. То есть в демократию.

Вадим Елфимов:

В лучшем мире украинскому народу не только демократия, но и сало с хлебом уж точно не понадобятся. Байден это твердо знает. Как и то, что аппетиты американцев куда больше, чем даже у самих украинцев. И разница между ними только одна: если украинцы, чтобы забрать хлеб и добро соплеменников, дожидались тихой ночи, то американцы грабят днем, то есть в открытую. In broad daylight [в разгаре дня – при. ред.]. И мало того, даже объявляют о своем грабеже публично. США сейчас лихорадочно выясняют, как можно вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна, которые находятся там в хранилищах. Об этом президент Джо Байден заявил в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией. В Америке, естественно. Спящего Джо, видите ли, беспокоит, как снизить вызванную его провалами в экономике и политике гиперинфляцию. Мало того, он с ужасом ожидает еще и галопирующую – от слова «галопом по европам и Америке» – инфляцию, которая уже бьет копытом, поджидая осень. И отсутствия урожая на той же Украине, где сеют сейчас не зерна, а всякие американские «джавелины» и гаубицы. Как известно, из железа ничего не растет, даже если его бросить в украинский чернозем и щедро полить украинской кровью. Горожанин и бывший сенатор Джо наконец в этом убедился! И тогда его взор снова обратился к Украине.

Вадим Елфимов:

И то верно: если уж грабить, так грабить до самого конца. Как говорят украинцы, «в щент». В конце концов, они же сами этого хотели, стремясь в Европу, а Европу американцы грабили всегда. Так будьте любезны, отдайте последнее. «В Украине в хранилищах сейчас находится 20 миллионов тонн зерна», – говорит Байден. – «Мы в американском правительстве сейчас пытаемся выяснить, как вывезти их из страны». И его совершенно не волнует, что хлеб, который он хочет забрать у Украины, – это ее стратегический продовольственный запас как раз на время ведения войны. Получается, одной рукой поставляя оружие на Украину, он разжигает войну, а другой собирается лишить Украину главного ресурса – пищи. Не волнуйтесь, у Байдена просчета нет. Конечно, Байден хорошо знает, что такое нацбаты и что они с голоду точно не умрут, отобрав последний кусок у плачущего младенца. Так что война все равно будет продолжаться до последнего нацика, ибо тот из всех украинцев точно умрет самым последним, как это уже показал Мариуполь.