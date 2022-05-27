Дзермант: не должна только одна Россия решать все проблемы, ей необходимы союзники, посильная помощь

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Недавно прошел очень знаковый саммит глав стран – участниц ОДКБ, на котором выступление Александра Лукашенко было самым концептуальным и конкретным. Президент Беларуси очень четко обозначил ситуацию с Украиной и поведение коллективного Запада в ней. Его оценки были прямыми, жесткими, но отражающими реальное положение вещей: Украина полностью легла под Запад, Запад ведет против нас тотальную гибридную войну.