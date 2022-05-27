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Дзермант: не должна только одна Россия решать все проблемы, ей необходимы союзники, посильная помощь

27 мая 2022 14:53
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Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: не должна только одна Россия решать все проблемы, ей необходимы союзники, посильная помощь-1

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.  

Недавно прошел очень знаковый саммит глав стран – участниц ОДКБ, на котором выступление Александра Лукашенко было самым концептуальным и конкретным. Президент Беларуси очень четко обозначил ситуацию с Украиной и поведение коллективного Запада в ней. Его оценки были прямыми, жесткими, но отражающими реальное положение вещей: Украина полностью легла под Запад, Запад ведет против нас тотальную гибридную войну.

В НАТО и ЕС действует настоящая блоковая дисциплина, когда все их участники в итоге занимают единую позицию. Читайте здесь.  

Дзермант: не должна только одна Россия решать все проблемы, ей необходимы союзники, посильная помощь-4

Подробности в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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