Дзермант: не должна только одна Россия решать все проблемы, ей необходимы союзники, посильная помощь

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Недавно прошел очень знаковый саммит глав стран – участниц ОДКБ, на котором выступление Александра Лукашенко было самым концептуальным и конкретным. Президент Беларуси очень четко обозначил ситуацию с Украиной и поведение коллективного Запада в ней. Его оценки были прямыми, жесткими, но отражающими реальное положение вещей: Украина полностью легла под Запад, Запад ведет против нас тотальную гибридную войну.
В НАТО и ЕС действует настоящая блоковая дисциплина, когда все их участники в итоге занимают единую позицию. Читайте здесь.
Подробности в видеоматериале.