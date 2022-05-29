«Наши политики будут голосовать за вхождение «остатков» Украины в Польшу». Что сейчас пишут в Telegram-каналах?

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. Но есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Пока Дуда совершал киевский променад, в Telegram-каналах уже давали экспертные прогнозы.
Сейчас президент Польши Дуда приехал выступить у нас в Раде. Все хлопают. Многие эксперты делают акцент, что Польша сейчас настолько близко входит в нашу политическую жизнь, что придет время, наши политики будут голосовать за вхождение «остатков» Украины в Польшу. Поляки преследуют чисто свои цели, просто на данном историческом отрезке времени они полностью совпадают с нашими.
Читайте также:
Сергей Клишевич: для защиты Беларуси мы сделаем все. У нас есть военные средства, в том числе в союзе с Россией
Политолог: Западной Украиной Польша не ограничится. Будет изменение роли Польши в ЕС
Польский сыр для украинских мышей. Уравняют ли в правах граждан этих стран и кому выгодны геополитические игры?