«Наши политики будут голосовать за вхождение «остатков» Украины в Польшу». Что сейчас пишут в Telegram-каналах?

Поляки – хозяева Украины? Геополитический мезальянс вполне вероятен. Но есть ли реальная угроза для нашего суверенитета, что зашифровано в законопроекте об особом статусе поляков в Украине и чем могут в итоге обернуться для Киева связи с Варшавой? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Пока Дуда совершал киевский променад, в Telegram-каналах уже давали экспертные прогнозы.